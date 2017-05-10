Национальный расчетный депозитарий сообщил о сбое

Сбои в НРД — редкость, в отличие от сбоев на бирже

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу «Московская биржа», сообщил о перебоях в работе депозитарных сервисов и канала связи SWIFT.

НРД осуществляет функцию сервис-бюро SWIFT для нескольких десятков банков. Около 13.50 работа канала связи SWIFT была восстановлена, сообщил НРД. Депозитарные сервисы заработали к 14.30. Для этого НРД переключил системы на резервный центр обработки данных.

«В отличие от сбоя на бирже сбой в НРД не так критичен, бумаги можно поставить чуть позднее, вряд ли кто-то от этого пострадает», – считает один из участников рынка ценных бумаг.

Сбои в НРД — редкость, в отличие от сбоев на бирже. В середине января торгово-клиринговая система фондового рынка была недоступна 46 минут. В 2016 г. на бирже было два сбоя: на рынке фьючерсов и опционов в апреле, на валютном рынке и рынке драгметаллов – в ноябре. Гораздо чаще биржа сбоила в 2015 г.: всего было 11 сбоев, причины указывались разные, в основном – ошибки в клиринговом ядре и аппаратные сбои. Самый громкий случай – 21 сентября 2015 г. – директор по информационным технологиям Московской биржи Сергей Поляков напрямую связывал с обновлением торгово-клиринговой системы.