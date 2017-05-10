Страхование

ЦБ разрешил страховщикам еще год не избавляться от облигаций без надлежащего рейтинга

Ранее регулятор пугал, что компаниям в сжатый срок придется перекладывать активы на 237 млрд рублей
ЦБ разрешил еще год не избавляться страховщикам от облигаций без надлежащего рейтинга
ЦБ разрешил еще год не избавляться страховщикам от облигаций без надлежащего рейтинга
М. Стулов / Ведомости

Вечером в среду, 10 мая, ЦБ опубликовал проекты изменений в два указания, ограничивающие размещение страховых резервов и собственных средств страховых компаний. Эти указания еще не действуют, а находятся на регистрации в Минюсте.

Изменения касаются применения кредитного рейтинга или требования включения в первый котировальный список биржи для государственных ценных бумаг субъектов федерации, муниципальных ценных бумаг, а также других облигаций, в которые были инвестированы собственные средства страховщиков и их страховые резервы до 13 июля этого года включительно. Указанные требования, согласно изменениям, вступают в силу лишь 30 июня следующего года. В находящихся на регистрации в Минюсте документах указывается, что кредитные рейтинги бумаг должны быть не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.

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Согласно новому закону о деятельности рейтинговых агентств российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. С июля этого года ЦБ предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, не вошедших в реестр. Сейчас в него включены лишь две организации – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство и RAEX. До 14 июля на территории России продолжают действовать рейтинги международных агентств, не аккредитованных Центробанком.

«Депозиты и ценные бумаги на 237 млрд руб. находятся в тех банках и в тех компаниях, которые на сегодняшний день не имеют рейтингов АКРА и RAEX. [Страховщики] должны успеть переложиться до 13 июля 2017 г. Это не есть проблема, просто мне странно, что рынок об этом не думает. По нашему мнению, коллеги должны переложиться», – говорил в апреле директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук (цитата по «Интерфаксу»). «Сейчас у нас есть легитимные для индустрии рейтинги - это АКРА и RAEX. В силу того, что иностранные рейтинговые компании приняли решение как-то странно вести себя на рынке, те, кто имел рейтинг в этих компаниях, должны переложиться. Можно ничего не делать, просто мы снимем с покрытия эти активы», – подчеркивал он.

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Российские страховые компании в апреле подготовили обращение к регулятору с просьбой ввести мораторий на три года на санкции к страховщикам за размещение активов в компаниях и банках, не имеющих национальных рейтингов.

«Скорее всего, речь идет об одобрении временных исключений по запросу отдельных компаний. С точки зрения совокупного инвестиционного портфеля страхового рынка эти временные исключения, вероятно, не будут иметь заметного влияния», – говорит аналитик Fitch Анастасия Литвинова.

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