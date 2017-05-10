ЦБ разрешил страховщикам еще год не избавляться от облигаций без надлежащего рейтинга

Вечером в среду, 10 мая, ЦБ опубликовал проекты изменений в два указания, ограничивающие размещение страховых резервов и собственных средств страховых компаний. Эти указания еще не действуют, а находятся на регистрации в Минюсте.

Изменения касаются применения кредитного рейтинга или требования включения в первый котировальный список биржи для государственных ценных бумаг субъектов федерации, муниципальных ценных бумаг, а также других облигаций, в которые были инвестированы собственные средства страховщиков и их страховые резервы до 13 июля этого года включительно. Указанные требования, согласно изменениям, вступают в силу лишь 30 июня следующего года. В находящихся на регистрации в Минюсте документах указывается, что кредитные рейтинги бумаг должны быть не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.

Согласно новому закону о деятельности рейтинговых агентств российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. С июля этого года ЦБ предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, не вошедших в реестр. Сейчас в него включены лишь две организации – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство и RAEX. До 14 июля на территории России продолжают действовать рейтинги международных агентств, не аккредитованных Центробанком.

«Депозиты и ценные бумаги на 237 млрд руб. находятся в тех банках и в тех компаниях, которые на сегодняшний день не имеют рейтингов АКРА и RAEX. [Страховщики] должны успеть переложиться до 13 июля 2017 г. Это не есть проблема, просто мне странно, что рынок об этом не думает. По нашему мнению, коллеги должны переложиться», – говорил в апреле директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук (цитата по «Интерфаксу»). «Сейчас у нас есть легитимные для индустрии рейтинги - это АКРА и RAEX. В силу того, что иностранные рейтинговые компании приняли решение как-то странно вести себя на рынке, те, кто имел рейтинг в этих компаниях, должны переложиться. Можно ничего не делать, просто мы снимем с покрытия эти активы», – подчеркивал он.

Российские страховые компании в апреле подготовили обращение к регулятору с просьбой ввести мораторий на три года на санкции к страховщикам за размещение активов в компаниях и банках, не имеющих национальных рейтингов.

«Скорее всего, речь идет об одобрении временных исключений по запросу отдельных компаний. С точки зрения совокупного инвестиционного портфеля страхового рынка эти временные исключения, вероятно, не будут иметь заметного влияния», – говорит аналитик Fitch Анастасия Литвинова.