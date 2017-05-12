ВЭБ может продать доли в украинской «дочке» двум гражданам Украины

Двое граждан Украины в апреле подали документы в Национальный банк Украины (НБУ) для согласования приобретения прямого существенного участия в Проминвестбанке (ПИБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя НБУ. По его словам, полученные украинским регулятором документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. «По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе в отношении лиц-заявителей», — отметил представитель НБУ (цитата по «Интерфаксу»).

Издание Liga.net со ссылкой на данные Антимонопольного комитета (АМКУ) писало, что в АМКУ в конце апреля поступило заявление депутата Верховной рады Максима Микитася о приобретении доли в Проминвестбанке. «Украинский депутат Максим Микитась попросил Антимонопольный комитет позволить ему купить долю в Проминвестбанке, принадлежащем российскому ВЭБу», — пишет агентство со ссылкой на заявление бизнесмена, сделанное по телефону. Другое заявление о покупке более 25%-ной доли в ПИБ подал основатель украинской девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, сообщало издание.

Основным акционером ПИБ является российский Внешэкономбанк (ВЭБ): ему принадлежит 99,7% уставного капитала украинской кредитной организации. Миноритарными пакетами владеют физические лица (граждане Украины и гражданка Канады), юридические лица, а также Фонд государственного имущества Украины (0,001%).

До недавнего времени на Украине работали восемь банков с российским капиталом: Сбербанк и VS Bank (группа Сбербанка), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), Альфа-банк и «Неос» (Альфа-групп), ПИБ и «Форвард» («Русский стандарт»).

В марте Украина ввела санкции против банковских «дочек» с российским госучастием. Им ограничили предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также право на приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. После этого зампред НБУ Екатерина Рожкова рассказывала, что все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже.

Затем стало известно, что Сбербанк ведет переговоры о продаже своей «дочки», работающей под этим же именем, консорциуму иностранных инвесторов, куда вошли латвийская Norvik Banka Григория Гусельникова и белорусская компания Саида Гуцериева (закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 г.). Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в конце марта рассказывал, что группа рассчитывает продать «БМ Банк» до конца июня 2017 г. и что на этот актив претендуют две группы покупателей. В конце апреля президент ВТБ Андрей Костин говорил, что процесс продажи украинских «дочек» осложняется политикой Киева, который ставит группе «палки в колеса» (цитата по Reuters). Руководитель ВЭБа Сергей Горьков в конце апреля утверждал, что Внешэкономбанк рассматривает предложения от четырех инвесторов по покупке ПИБ и что конкретика может появиться к середине мая.

В разговоре с «Интерфаксом» представитель НБУ отметил, что регулятор рассматривает документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов. При рассмотрении пакета документов НБУ проверяет деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств. Нацбанк имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке.

«Ведомости» ожидают ответов на запрос от НБУ, ВЭБа и ПИБа.