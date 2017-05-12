АКРА и «Эксперт РА» сравняли шансы

В пятницу первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что регулятор в ближайшее время планирует согласовать две методологии «Эксперт РА» – по рейтингованию банков и субъектов России, после чего начнет их использование в регуляторных целях. Этому способствовало то, что «Эксперт РА» перешел на шкалу, сопоставимую со шкалой рейтингового агенства АКРА [Аналитического кредитного рейтингового агентства], уточнил Швецов (передает «Интерфакс»).

Решение об изменении шкалы агентством «Эксперт РА» было принято в начале апреля, в результате этого количество делений шкалы было увеличено с 13 до 21 (столько же их и у конкурента – АКРА). В пресс-службе Минфина «Ведомостям» заявляли, что структура шкалы была серьезной проблемой, которая со сменой шкалы решена. Минфин использует рейтинги, допустимые для размещения средств пенсионных накоплений с целью размещения средств бюджета.

Тем не менее, еще 10 апреля директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния говорил НПФ, что им придется забрать средства пенсионных накоплений из банков, которые не получат рейтинг (АКРА) до 14 июля 2017 г. По данным на 31 марта, из таких банков фондам предстояло бы забрать с депозитов и расчетных счетов 333 млрд руб.

«Банки, которые претендуют на допуск к размещению средств пенсионных фондов должны иметь рейтинг агенств, предусмотренный положением 451-П, сейчас мы работаем над тем, чтобы ЦБ включил рейтинги «Эксперт РА» в этот документ и в указание, регламентирующее допуск ценных бумаг эмитентов в ломбардный список», – заявил гендиректор «Эксперт РА» Сергей Тищенко «Ведомостям». Формально «Эксперт РА» пока не получал уведомлений от регулятора о том, что валидация методик признана, уточнил он.

Старые рейтинги «Эксперт РА» ЦБ планирует использовать до июля, с июля он будет принимать во внимание лишь рейтинги, которые присвоены по новой шкале, при условии, что регулятор и агенство договорятся о методологии, отметил Швецов. С 14 июля ЦБ перестанет принимать рейтинги зарубежных агентств (они не создали «дочку» в России, лишившись права присваивать рейтинги по российской шкале, необходимые для регуляторного применения) в регулировании рынка ценных бумаг, коллективных инвестиций, НПФ, страховых компаний, рейтинг аккредитованного агенства понадобится и для попадания в ломбардный список. Но ЦБ будет применять для банковского регулирования. Как отметил Швецов, это соответствует требованиям Базельского комитета.

Для инвестиций страхового компаний и средств пенсионных накоплений НПФ предусмотрен переходный период: им позволено использовать критерий включения в высший котировальный список «Московской биржи» вплоть до 1 января 2018 г., а если бумага уже находится в инвестпортфеле пенсионного фонда или страховой компании, ее можно будет удерживать до 30 июня 2018 г. По словам Швецова, переходный период позволит эмитентам получить рейтинг российских рейтинговых агентств, поэтому институциональным инвесторам не предается расставаться с инвестициями, основанными на рейтингах «большой тройки».

Впрочем, отказываться от рейтингов зарубежных агентств при оценке еврооблигаций в регуляторных целях ЦБ пока не намерен, но Швецов отметил, что при наличии у евробондов рейтинга российских агентств по национальной шкале, ЦБ будет использовать именно его.