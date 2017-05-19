Банки
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Главврач банковской лечебницы

ЦБ нашел кому доверить санации банков

Главный кандидат на управление Фондом консолидации банковского сектора – Анна Орленко, директор надзорного департамента ЦБ

Директор департамента банковского надзора Анна Орленко – основной претендент на пост руководителя создаваемой Центробанком управляющей компании (УК) Фонда консолидации банковского сектора, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от сотрудников регулятора и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Решение еще не принято, уточняют собеседники «Ведомостей». ЦБ сообщал, что курировать работу фонда будет зампред ЦБ Василий Поздышев.

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