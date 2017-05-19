ЦБ нашел кому доверить санации банков

Управлять новым механизмом санации банков – Фондом консолидации банковского сектора скорее всего будет директор надзорного департамента ЦБ Анна Орленко
Д. Абрамов / Ведомости
Директор департамента банковского надзора Анна Орленко – основной претендент на пост руководителя создаваемой Центробанком управляющей компании (УК) Фонда консолидации банковского сектора, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от сотрудников регулятора и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Решение еще не принято, уточняют собеседники «Ведомостей». ЦБ сообщал, что курировать работу фонда будет зампред ЦБ Василий Поздышев.