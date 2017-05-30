TCS Group Олега Тинькова заработала 3,4 млрд рублей в I квартале PhotoXPress

TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», в I квартале этого года получила 3,4 млрд руб. чистой прибыли против 1,9 млрд годом ранее. Об этом говорится в ее международной отчетности.

Чистый процентный доход группы вырос на 35% по сравнению с прошлым годом - до 9,9 млрд руб.

Комиссионный доход увеличился на 52%, достигнув 2,7 млрд руб., его доля в общих доходах составила 15%, цель группы – к концу 2019 г. увеличить эту долю до 30%, напомнил на телеконференции предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Рост комиссионных доходов произошел прежде всего за счет дебетовых карт, интернет-эквайринга и услуг для сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении группы. Из отчетности банка следует, что больше всего комиссионных доходов группе приносит продукт «страховая защита» (добровольное страхование заемщиков от несчастного случая и потери работы) – 1 млрд руб. Остальные источники комиссионного дохода - эквайринг (415 млн руб.), обслуживание счетов МСБ (297 млн руб.), а также комиссия, которую банк получает с каждой транзакции в качестве эмитента карт (296 млн руб.). Доход от рассылки sms составил 276 млн руб. Чистый комиссионный доход банка (за вычетом расходов на платежные системы, печать, почтовые и sms-сервисы) составил 1,7 млрд руб. (рост год к году 55%).

На резервы группа потратила 2,3 млрд руб. против 2,4 млрд в I квартале прошлого года. В I квартале 2017 г. стоимость риска (отчисления в резервы к среднему портфелю) составила 7,6% (в I квартале 2016 г. - 9,5%). Стоимость риска заметно выросла по сравнению с IV кварталом 2016 г., когда она была 5%, это связано с сезонностью, указывает TCS Group.

Кредитный портфель вырос с начала года на 7,4% до 129,4 млрд руб. За квартал группа привлекла свыше 340 000 новых клиентов, сказано в ее сообщении. В I квартале 2017 г. средства на счетах клиентов сократились на 1% c начала года до 123,3 млрд руб. Банк объясняет это сезонными факторами и снижением ставок по вкладам в течение 2016-2017 гг.

Из данных банка следует, что сокращение клиентских средств произошло впервые с III квартала 2014 г. Хьюз отметил, что группа привлекает фондирование на рынках капитала, размещение облигаций для банка сопоставимо по расходам со стоимостью привлечения депозитов. В апреле 2017 г. «Тинькофф банк» разместил облигационный заем на 5 млрд руб. со ставкой купона 9,6%.

Группа выплатит дивиденды по итогам I квартала в размере $0,17 на одну акцию или глобальную депозитарную расписку на сумму приблизительно $31 млн (1,7 млрд руб.). Согласно дивидендной политике, вступившей в силу с 14 марта, уровень дивидендных выплат для каждого квартала - 50% чистой прибыли. Соблюсти ориентир по дивидендным выплатам в среднесрочной перспективе банку поможет потенциальный выпуск вечных бондов для увеличения капитала первого уровня, пишут аналитики «ВТБ капитала». РБК ранее писала, что «Тинькофф банк» может выпустить вечные бонды примерно на $300 млн. Директор по корпоративному финансированию «Тинькофф банка» Сергей Пирогов заявил, что решение о выпуске вечных бондов пока не принято.