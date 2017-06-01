Ирландия проведет IPO национализированного в кризис Allied Irish Bank (AIB)

В 2010 г. Ирландия национализировала AIB, потратив на его спасение 21 млрд евро. Сейчас правительству принадлежит 99,9% банка Clodagh Kilcoyne / REUTERS

Размещение акций AIB пройдет на Ирландской и Лондонской фондовых биржах, сообщил ирландский минфин. Аналитики оценивают AIB в 12–13 млрд евро, пишет FT, а это значит, что за 25% акций банк может выручить примерно 3 млрд евро. В IPO смогут участвовать и розничные инвесторы – на сумму от 10 000 евро, если же будет высокий спрос, предложение может быть увеличено до 28,75%, сообщает Reuters.

AIB стал одной из крупнейших жертв ирландского кризиса. Во время бума на рынке недвижимости он, как и другие местные банки, выдавал рисковые ипотечные кредиты на 100% стоимости жилья. В 2010 г. Ирландия национализировала AIB, потратив на его спасение 21 млрд евро. Сейчас правительству принадлежит 99,9% банка.

Под руководством Бернарда Берна, ставшего гендиректором AIB после национализации, банк сократил более 50% сотрудников и избавился от 40 млрд евро проблемных кредитов. Доля просроченных ссуд снизилась в его портфеле с 35 до 13%, пишет FT. С 2014 г. AIB приносит прибыль и вернул государству в виде дивидендов 6,8 млрд евро.

Никого не осталось Бернард Берн, гендиректор AIB

«В совете директоров банка не осталось никого, кто был там в 2008 г., также не осталось никого в руководстве банка и руководстве подразделений из старого состава. Огромная польза от новой команды в том, что они не отягощены историей и фокусируются на том, каким банк должен стать».

FT, 30 мая 2017 г.

AIB опубликует проспект размещения в середине июня, после досрочных парламентских выборов в Великобритании. «Сейчас рынок очень хороший и IPO снова в моде, – отмечает министр финансов Ирландии Майкл Нунан, – так что время подходящее, и у нас нет уверенности, что сделали бы правильно, если бы стали ждать до следующего окошка осенью». Представители минфина и AIB уже встретились примерно с 20 инвесторами.

AIB был вторым по величине проблемным банком Ирландии в кризис 2008 г. Крупнейшему банку страны – Anglo Irish Bank правительство выделило 30 млрд евро, но и это не помогло. Спасти банк не удалось, и его решили ликвидировать. В здании, которое он строил для головного офиса, но завершить так и не успел, теперь расположен ирландский ЦБ. После банкротства Anglo Irish Ирландии пришлось спасать свою банковскую систему. ЕС и МВФ дали на это 64 млрд евро, назвав произошедшее худшим банковским кризисом со времен Великой депрессии.

За счет первичного размещения AIB правительство хочет вернуть не только средства, вложенные в этот банк, но также и помощь, выделенную остальным выжившим банкам, в том числе Bank of Ireland и Permanent TSB, пишут FT и Bloomberg. В среду, когда стало известно о планах IPO, акции AIB дорожали на 6% до 7,45 евро за штуку, а капитализация банка достигала 19 млрд евро. Но биржевые показатели мало о чем говорят, поскольку у AIB очень низкий free-float. Оценка банка в 12 млрд евро подразумевает, что цена размещения составит 4,5 евро за акцию.

«У нас торгуется очень мало акций, в результате котировки искажаются, – отмечает Берн. – Когда мы продадим 25% акций, то это будет ликвидная бумага и котировки с течением времени нормализуются».