Китай не может вывести финансовый сектор из тени, несмотря на неоднократное закручивание гаек

Обуздать теневой кредитный сектор Китай пытался неоднократно Mark-Schiefelbein / AP

Сейчас в Китае модны трасты – компании, привлекающие средства у физлиц и корпораций и инвестирующие в бизнес, которому не дают кредиты банки, пишет WSJ. По данным Народного банка Китая, за январь – апрель трасты выдали кредиты на сумму 882,3 млрд юаней ($129,5 млрд), или в 5 раз больше, чем годом ранее. У трастов ставки по кредитам выше, чем у банков, но этот сегмент регулируется слабее, не имеет правительственных гарантий по депозитам и потому имеет возможность инвестировать в более рисковые активы.