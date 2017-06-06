Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Китайской тени хватит на всех
Китай не может вывести финансовый сектор из тени, несмотря на неоднократное закручивание гаек
Власти расчищают одну зону – и тут же возникает другая
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Обуздать теневой кредитный сектор Китай пытался неоднократно
Mark-Schiefelbein / AP
Сейчас в Китае модны трасты – компании, привлекающие средства у физлиц и корпораций и инвестирующие в бизнес, которому не дают кредиты банки, пишет WSJ. По данным Народного банка Китая, за январь – апрель трасты выдали кредиты на сумму 882,3 млрд юаней ($129,5 млрд), или в 5 раз больше, чем годом ранее. У трастов ставки по кредитам выше, чем у банков, но этот сегмент регулируется слабее, не имеет правительственных гарантий по депозитам и потому имеет возможность инвестировать в более рисковые активы.
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