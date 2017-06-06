Сбербанк и «ВТБ 24» возобновили продажу «народных» ОФЗ

Минфин начал размещение второго транша ОФЗ-н дебютного выпуска через банки-агенты – Сбербанк и «ВТБ 24» Евгений Разумный / Ведомости

С 6 июня Минфин начал размещение второго транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) дебютного выпуска через банки-агенты – Сбербанк и «ВТБ 24". Объем второго транша составляет 15 млрд руб.

На этой неделе цена размещения ОФЗ-н, установленная Минфином, составляет 99,7943% от номинала. Сегодня одна бумага стоит 1006,36 руб.

По данным Минфина, эта цена соответствует доходности к погашению (рассчитывается с учетом реинвестирования купонного дохода) в 9,17% годовых. Реальная доходность вложений будет ниже, поскольку покупатель ОФЗ-н уплачивает комиссию агенту (0,5–1,5% от вложенной суммы), а при вложении менее 800 000 руб. не имеет возможности реинвестировать полугодовые купоны (минимальная сумма вложений в ОФЗ-н – 30 000 руб., максимальная – 15 млн руб.).

Первый транш на 15 млрд руб. был полностью размещен за месяц с небольшим. Основными покупателя оказались лица пенсионного и предпенсионного возраста: средний возраст инвестора – 57–60 лет, а средний чек – более 1 млн руб.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, при размещении первого транша ОФЗ-н наблюдался интерес инвесторов к новому продукту. Сбербанку предстоит разместить второй транш «народных» ОФЗ на 8,2 млрд руб.

«Облигации пользуются спросом, в рамках дополнительного выпуска мы планируем привлечь около 7000 клиентов», – говорит директор инвестиционного департамента «ВТБ 24» Сергей Лукьянов.

Для приобретения ОФЗ-н физическому лицу необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором они будут учитываться. Затем следует перевести на брокерский счет денежные средства и подать поручение на покупку ОФЗ-н. Для новых клиентов это проходит в рамках единой процедуры.

Тем, у кого есть брокерский счет в банках-агентах, достаточно подать поручение на покупку ОФЗ-н и оплатить их.