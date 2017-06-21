ФАС разрешила «Открытие холдингу» купить РГС-банк

Однако оформление сделки по слиянию с группой «Росгосстрах» затягивается – стороны опасаются нарушения нормативов ЦБ

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Открытие» смотрит по сторонам

Сторонам сделки приходится смотреть в оба, чтобы не нарушить нормативы ЦБ Максим Стулов / Ведомости

Антимонопольная служба согласовала «Открытие холдингу» и офшору «Открытие инвестментс Кипр» ходатайство о покупке 76% акций РГС-банка, говорится в материалах ФАС. Одобрение – одна из формальностей в рамках сделки по слиянию «Росгосстраха» с «Открытие холдингом», сделка была одобрена Центробанком еще в декабре 2016 г., говорит «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки.