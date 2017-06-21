Банки
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Открытие» смотрит по сторонам

ФАС разрешила «Открытие холдингу» купить РГС-банк

Однако оформление сделки по слиянию с группой «Росгосстрах» затягивается – стороны опасаются нарушения нормативов ЦБ

Антимонопольная служба согласовала «Открытие холдингу» и офшору «Открытие инвестментс Кипр» ходатайство о покупке 76% акций РГС-банка, говорится в материалах ФАС. Одобрение – одна из формальностей в рамках сделки по слиянию «Росгосстраха» с «Открытие холдингом», сделка была одобрена Центробанком еще в декабре 2016 г., говорит «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике