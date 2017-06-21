Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: «Открытие» смотрит по сторонам
ФАС разрешила «Открытие холдингу» купить РГС-банк
Однако оформление сделки по слиянию с группой «Росгосстрах» затягивается – стороны опасаются нарушения нормативов ЦБ
- Михаил Тегин,
- Анна Еремина
- / Ведомости
Сторонам сделки приходится смотреть в оба, чтобы не нарушить нормативы ЦБ
Максим Стулов / Ведомости
Антимонопольная служба согласовала «Открытие холдингу» и офшору «Открытие инвестментс Кипр» ходатайство о покупке 76% акций РГС-банка, говорится в материалах ФАС. Одобрение – одна из формальностей в рамках сделки по слиянию «Росгосстраха» с «Открытие холдингом», сделка была одобрена Центробанком еще в декабре 2016 г., говорит «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки.
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