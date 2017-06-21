Fitch снизило рейтинг МКБ

У МКБ адекватные показатели качества активов, однако у банка значительный объем потенциально рисковых кредитов Максим Стулов / Ведомости

Fitch снизило рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с ВВ до ВВ-, прогноз по рейтингу «стабильный». Снижение рейтинга МКБ главным образом отражает повышение кредитных рисков и высокий уровень левереджа холдинговой компании — концерна «Россиум» - ввиду чего ей может потребоваться ликвидность банка на обслуживание собственного долга. В связи с этим Fitch полагает, что рейтинг банка больше соответствует BB-. На конец I квартала 2017 г. у «Россиума» было около 40 млрд руб. долгов, причем компания в обслуживании долга явно полагалась на увеличении ликвидности МКБ и его дивиденды, что для банка является значительным бременем. МКБ по итогам I квартала 2017 г. занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА».

У МКБ адекватные показатели качества активов, однако у банка значительный объем потенциально рисковых кредитов, сделок обратного репо, межбанковских кредитов и облигаций — 127 млрд руб. на конец 2016 г., что соответствует коэффициенту 1,2 к капиталу, рассчитываемому по методике Fitch. Эти потенциально рисковые вложения включают в себя: 57 млрд руб. корпоративных кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой и слабыми финансовыми результатами; 17 млрд руб., приходящихся на связанные стороны; 31 млрд руб. обратного репо; 22 млрд руб. межбанковски кредитов и облигаций российских финансовых институтов, которые могут быть фидуциарными по своей природе (по данным МКБ, банк сократил эти вложения до 5 млрд руб. к июню этого года). Несколько меньший кредитный риск имеют вложения кредиты, сделки обратного репо и межбанковские размещения в двух крупных российских банках и двух девелоперов (в сумме 65 млрд руб.), однако некоторые эти риски также могут быть фидуциарными, сообщило Fitch. Под фидуциарными агентство понимает сделки, по которым средства могли опосредованно пойти на иные цели, например, финансирование своих проектов или проектов клиентов, если такие сделки делаются в их интересах, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

«Обычно межбанковские кредиты и облигации российских финансовых институтов, которые носят фидуциарный характер, отражают какую-то реструктуризацию, например, в рамках подготовки сделки в рамках холдинга - может быть какая-то сделка с банком или продажа. Также это может быть перераспределение активов внутри холдинга с разными целями», - полагает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

При этом Fitch отмечает, что способность поглощать убытки по этим рискам у МКБ значительная, что, прежде всего, обусловлено хорошей прибылью до создания резервов (около 44 млрд руб.)

«Мы не в полне согласны с тем, что пишет Fitch. От рейтинга отказываться не планируем», - сообщил «Ведомостям» предправления Владимир Чубарь. Связаться вечером с Романом Авдеевым не удалось — его телефон был не доступен.