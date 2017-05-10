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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Бонусы оставили в МКБ

Практически весь топ-менеджмент МКБ купил акции банка за счет дополнительных бонусов

Банк планирует предлагать акции сотрудникам ежегодно
  • Татьяна Ломская,
  • Эмма Терченко,
  • Дарья Борисяк
  • / Ведомости
Все члены правления МКБ решили инвестировать в его бумаги часть годовых бонусов
Все члены правления МКБ решили инвестировать в его бумаги часть годовых бонусов
М. Стулов / Ведомости

Восемь из 10 членов правления Московского кредитного банка (МКБ) получили доли в его капитале, следует из материалов банка. Владельцами пакетов акций стали зампреды правления Алексей Косяков, Андрей Крюков, Алексей Степаненко и Дарья Галкина, а также первый зампред Дмитрий Еремин, директор финансового департамента Елена Швед, руководитель дирекции рисков Антон Виричев и главный бухгалтер Светлана Сасс. Исходя из котировок акций МКБ, стоимость купленных ими пакетов колеблется от 130 000 до 2,7 млн руб. Без пакетов пока остаются предправления МКБ Владимир Чубарь и предправления дочернего банка СКС Юрий Убеев.

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