Практически весь топ-менеджмент МКБ купил акции банка за счет дополнительных бонусов

Все члены правления МКБ решили инвестировать в его бумаги часть годовых бонусов
М. Стулов / Ведомости
Восемь из 10 членов правления Московского кредитного банка (МКБ) получили доли в его капитале, следует из материалов банка. Владельцами пакетов акций стали зампреды правления Алексей Косяков, Андрей Крюков, Алексей Степаненко и Дарья Галкина, а также первый зампред Дмитрий Еремин, директор финансового департамента Елена Швед, руководитель дирекции рисков Антон Виричев и главный бухгалтер Светлана Сасс. Исходя из котировок акций МКБ, стоимость купленных ими пакетов колеблется от 130 000 до 2,7 млн руб. Без пакетов пока остаются предправления МКБ Владимир Чубарь и предправления дочернего банка СКС Юрий Убеев.