Как в Росинтербанке пропали архив и электронные базы данных

В Росинтербанке вышли из строя серверы в день назначения временной администрации Артем Коротаев / ТАСС

«Ведомости» выяснили, как из Росинтербанка, занимающего третье место по величине дыры в балансе среди рухнувших банков (80,3 млрд руб.), пропали электронные базы данных и архив с документами. О том, что руководство банка не передало их временной администрации, Центробанк сообщил в день отзыва лицензии у кредитной организации – в понедельник, 19 сентября прошлого года. Четырьмя днями ранее, в четверг, 15 сентября, в банк была введена временная администрация, но операции при этом не останавливались.

История пропажи всех данных изложена в отчете о предварительном обследовании Росинтербанка, составленном временной администрацией («Ведомости» ознакомились с документом). В нем говорится, что испытывавший недостаток средств банк 6 сентября расторг договор субаренды части помещений, где располагался его головной офис. Поэтому банку пришлось перевозить документы, в том числе кредитные досье, в архив. Такие объяснения дал предправления банка сотрудникам временной администрации. Имени топ-менеджера в документе не указано. На момент отзыва лицензии пост предправления Росинтербанка занимала Марина Краснова.

В архив документы отправились 12–14 сентября, говорится в отчете. Но до цели они не добрались. Почему так произошло, предправления ответить не смогла. В числе компаний, перевозивших документы, было ООО «Бюро релокейшн», представители временной администрации выезжали по четырем адресам компании, но нигде ее не нашли, сказано в отчете.

Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Росинтербанка) подтвердил все эти данные «Ведомостям». Весной он рассказывал, что часть кредитных досье находилась в шкафах в помещениях, занимаемых рабочей группой ЦБ, ночью неизвестные взломали шкафы и похитили документы.

АСВ изучает сделки Временная администрация Росинтербанка указала на ряд сделок банка, которые он провел незадолго до отзыва лицензии, следует из документа: целью этих сделок может быть удовлетворение требований одного кредитора в ущерб другим. Среди самых существенных операций указаны операции ТД «Столото», отправившего деньги в другой банк 8, 9 и 12 сентября на общую сумму 73,8 млн руб., указано в документе. Человек, близкий к временной администрации, подтвердил сделки. Но не факт, что они будут оспариваться, ведь часть их проходила до возникновения у банка картотеки неплатежей. АСВ изучает сделки банка, говорит представитель агентства. Если найдутся признаки их недействительности, АСВ оспорит сделки в суде.

Помимо исчезнувших документов на бумажных носителях в банке пропали и их электронные копии. В отчете со ссылкой на предправления банка говорится, что начиная с понедельника, 12 сентября, наблюдались регулярные сбои в автоматизированных системах, а утром 15 сентября работники банка столкнулись с их полной неработоспособностью. Системы по неизвестным причинам вышли из строя и не подлежат восстановлению. С помощью технического специалиста временная администрация выяснила, что во всех серверах Росинтербанка была разрушена логическая структура рейд-массива и получить информацию с серверов невозможно, указано в документе. Представитель АСВ это подтвердил.

Из-за выхода из строя серверов и утери архива АСВ пришлось формировать реестр вкладчиков по информации, которую банк предоставлял в ЦБ до момента назначения временной администрации, рассказывает представитель госкорпорации. Правда, после отзыва лицензии руководство банка передало временной администрации реестр обязательств перед вкладчиками. Но эти данные было невозможно проверить, поскольку они не были ничем подтверждены, продолжает он. Первоначально реестр включал обязательства перед 84 400 вкладчиками на 51,1 млрд руб. По состоянию на 19 июня агентство восстановило в правах еще около 9800 вкладчиков, т. е. доказывать наличие депозита пришлось почти каждому десятому вкладчику. На какую сумму восстановлены вклады, представитель АСВ не сказал.

Документы и электронные базы данных пропадают из банков не так редко (см. врез). АСВ в 80% случаев сталкивается с утратой или уничтожением кредитных досье в том или ином масштабе, рассказывал весной представитель АСВ. При использовании схемы «утраты» оригиналов документов их розыск затруднителен и уже ведется, как правило, правоохранительными органами, признавал тогда представитель ЦБ.

«Если предположить, что документы и базы данных пропали из банка по вине его руководства, то это могло быть сделано для того, чтобы затруднить впоследствии поиск активов банка и их возврат», – говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. У временной администрации уйдет немало времени, чтобы найти эту информацию: ее придется запрашивать у контрагентов банка, прослеживать платежи, перечисляет он. Кроме того, нередко таким образом руководство пытается избежать уголовного преследования, ведь документы часто содержат информацию, которая подтверждает вывод активов из банка, например, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов: отсутствие документов затрудняет привлечение к уголовной ответственности, заключает Тертычный.

Представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей». Связаться с Красновой не удалось.