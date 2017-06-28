Банк Англии предписал местным банкам создать буфер капитала на $14,5 млрд

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Британские банки накопят на Brexit

Британские банки накопят на Brexit Matt Dunham / AP

Британские банки должны увеличить контрциклический буфер капитала с 0 до 0,5%, говорится в докладе комитета по финансовой политике Банка Англии. Это значит, что для банков увеличивается норматив достаточности капитала и они должны будут держать дополнительные 11,4 млрд фунтов ($14,5 млрд).