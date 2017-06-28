Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Британские банки накопят на Brexit
Банк Англии предписал местным банкам создать буфер капитала на $14,5 млрд
Чтобы бескровно пережить Brexit и бум потребительского кредитования
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Британские банки накопят на Brexit
Matt Dunham / AP
Британские банки должны увеличить контрциклический буфер капитала с 0 до 0,5%, говорится в докладе комитета по финансовой политике Банка Англии. Это значит, что для банков увеличивается норматив достаточности капитала и они должны будут держать дополнительные 11,4 млрд фунтов ($14,5 млрд).
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