Центробанк предложил оставить Связь-банк и «Глобэкс» ВЭБу
- Анна Еремина,
- Дарья Борисяк,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
ВЭБу придется отложить продажу двух своих дочерних банков – Связь-банка и «Глобэкса». В мае Центробанк предложил оставить банки, рассказал человек, близкий к ВЭБу, сейчас банками управляет понятная для регулятора команда ВЭБа, а смена владельца – риск. Другой собеседник «Ведомостей», также близкий к ВЭБу, указывает, что регулятор и ВЭБ понимают, что банки фактически «некому продавать», так как в их развитие необходимо серьезно инвестировать. Поэтому теперь задача, продолжает он, вывести банки на безубыточность, а уже потом искать покупателей. «ЦБ рассматривает вариант оставить оба банка во владении ВЭБа, поскольку опасается, что в результате их продажи частным игрокам их риски могут вырасти», – говорит банкир, изучавший активы госкорпорации с целью покупки.
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