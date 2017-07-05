Мэрия Москвы: ставка по ипотеке для программы реновации должна быть 7%

Переговоры с АИЖК о льготной ставке пока в начальной стадии

Льготную ипотеку могут получить переселенцы из пятиэтажек, которые захотят расширить площадь жилья М. Стулов / Ведомости

Льготная ставка по ипотеке для заемщиков, которые переселятся из старых домов в новые по программе реновации Москвы, должна быть 7%, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, столичные власти уже ведут соответствующие переговоры с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). «Пока они предложили попробовать выйти на ипотечную ставку в 9%, понимая, что [ключевая] ставка ЦБ снижается небольшими пунктами. В связи с этим, ставку надо снижать постепенно», - говорит Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Льготную ипотеку могут получить переселенцы из пятиэтажек, которые захотят расширить площадь жилья. В мае 2017 г. Хуснуллин называл оптимальный порог льготной ипотеки в 8-8,5% годовых с учетом действовавших на тот момент рыночных условий.

Закон о реновации президент России Владимир Путин подписал 1 июля этого года. Документ определяет понятие «реновация» и уточняет характеристики домов, которые могут участвовать в программе: это многоквартирные дома, построенные по типовым проектам 1957-1968 гг., в них должно быть не более девяти этажей. Кроме того, по закону собственники квартир, попавших под реновацию, могут выбрать равнозначное жилье или получить денежную компенсацию.

Решение об участии дома в программе принимают его жители - более 2/3 собственников и нанимателей. Собственники, отказавшиеся от переезда, будут принудительно выселены по суду. Однако закон дает возможность жителям на любом этапе реализации программы реновации выйти из нее до того, как была предоставлена первая новая квартира. Для этого 1/3 собственников дома должна принять соответствующее решение на общем собрании.

Представитель АИЖК подтверждает факт переговоров. В агентстве готовы содействовать правительству Москвы, говорит он «Ведомостям».

АИЖК уже реализует похожие льготные программы по ипотеке с регионами: Владимирской, Воронежской, Новгородской и Калининградской областями. Этот механизм позволяет гражданам получить фиксированную ставку от 7% годовых на весь срок займа, местные власти сами определяеют категории потенциальных участников программы. Это могут быть многодетные семьи, молодые семьи, сотрудники бюджетной сферы и т. д., говорится на сайте агентства.

В начале июня 2017 г. гендиректор агентства Александр Плутник говорил, что ставка ипотеки опустится ниже 10% на границе 2017-2018 гг., а через два года достигнет 6-7%. «Макроэкономические условия для этого в целом созрели», — говорил в конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ставка по ипотеке может опуститься до 7% годовых по мере снижения ключевой ставки ЦБ либо одномоментно - благодаря дотациям со стороны правительства Москвы, считает директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.