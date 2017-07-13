Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Страховщики живут лучше банкиров
ЦБ: зачистка страхового рынка закончена
Страховщики теперь чувствуют себя лучше банков, считает регулятор
- Михаил Тегин
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
ЦБ объявил о завершении зачистки страхового рынка
Интерпресс / PhotoXPress
ЦБ закончил чистку страхового рынка от недобросовестных игроков, заявил его зампред Владимир Чистюхин, теперь регулятор намерен работать с теми, у кого есть отдельные проблемы. Страховую отрасль России уже можно позиционировать как здоровую и конкурентоспособную, констатировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}