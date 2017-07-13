Страхование
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Страховщики живут лучше банкиров

ЦБ: зачистка страхового рынка закончена

Страховщики теперь чувствуют себя лучше банков, считает регулятор

ЦБ закончил чистку страхового рынка от недобросовестных игроков, заявил его зампред Владимир Чистюхин, теперь регулятор намерен работать с теми, у кого есть отдельные проблемы. Страховую отрасль России уже можно позиционировать как здоровую и конкурентоспособную, констатировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

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