ЦБ: зачистка страхового рынка закончена

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Страховщики живут лучше банкиров

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ЦБ объявил о завершении зачистки страхового рынка Интерпресс / PhotoXPress

ЦБ закончил чистку страхового рынка от недобросовестных игроков, заявил его зампред Владимир Чистюхин, теперь регулятор намерен работать с теми, у кого есть отдельные проблемы. Страховую отрасль России уже можно позиционировать как здоровую и конкурентоспособную, констатировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.