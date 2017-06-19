Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Страховка для доктора

Страховщики не согласны с предложенным механизмом санации

Они считают, что спасать компании можно за счет средств рынка, а не Центробанка. Однако такого опыта у них нет