Страхование
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Страховка для доктора

Страховщики не согласны с предложенным механизмом санации

Они считают, что спасать компании можно за счет средств рынка, а не Центробанка. Однако такого опыта у них нет

В четверг Центробанк объявил, что распространит механизм санации – через подконтрольный ему фонд консолидации банковского сектора – на страховщиков.

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