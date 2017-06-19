Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Страховка для доктора
Страховщики не согласны с предложенным механизмом санации
Они считают, что спасать компании можно за счет средств рынка, а не Центробанка. Однако такого опыта у них нет
- Михаил Тегин
- / Ведомости
О создании фонда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила год назад
Е. Разумный / Ведомости
В четверг Центробанк объявил, что распространит механизм санации – через подконтрольный ему фонд консолидации банковского сектора – на страховщиков.
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