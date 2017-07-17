ЦБ доверит санацию банков выходцу из группы БИН

Алексей Кузнецов управлял деньгами пенсионных фондов Микаила Шишханова eurofg.com

Управляющую компанию (УК) при фонде консолидации банковского сектора, которая будет заниматься санациями банков, возглавит бывший гендиректор УК «ЕФГ Управление активами» Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы новой управляющей компании.

ЕФГ занимается управлением активов частных пенсионных фондов (НПФ) группы «Сафмар», Кузнецов возглавлял компанию с 2012 по 2017 г. Источники «Ведомостей» в мае этого года сообщали, что основной претендент на пост руководителя УК при фонде консолидации — директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко.

Год назад председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что действующий механизм санации неэффективен и надо передать оздоровление банков от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и частных инвесторов к фонду, который регулятор создаст сам и будет управлять им. Это, по замыслу ЦБ, должно сэкономить 25–30% средств. «Невозможность консолидировать санируемые банки, так как их санируют разные победители конкурсов, недостаточное число санаторов с запасом финансовой прочности, увеличение долговой нагрузки на АСВ, длительность возврата кредитных средств и последнее – уже упомянутая мотивация санатора не использовать банк как склад плохих активов – действительно, это системные недостатки того механизма, которые мы применяем уже долгие годы», – рассказала председатель ЦБ.

Был принят закон, основные положения которого вступили в силу 16 июня. УК при фонде консолидации, получив акции санируемых банков, будет создавать ПИФы и продавать их паи ЦБ. Оздоровив банки, фонд будет продавать их (не обязательно с прибылью). Представитель ЦБ подтвердил «Ведомостям», что регулятор создал УК фонда консолидации с уставным капиталом 1,5 млрд руб.: «В ближайшее время компания получит лицензию и до конца июля начнет работать».

Согласно информации из профиля Кузнецова в социальной сети LinkedIn до «ЕФГ Управление активами» он два года был управляющим в компании «Бин Финам груп» (была создана Бинбанком совместно с инвесткомпанией «Финам»), а до этого возглавлял отдел брокерских продаж Бинбанка. Ранее Кузнецов работал в отделе брокерского обслуживания Сбербанка. По данным рейтингового агентства RAEX, «ЕФГ Управление активами» на конец 2016 г. управляла бумагами на 190,4 млрд руб., из которых 155,4 млрд руб. приходится на пенсионные накопления.