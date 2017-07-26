Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Доходное место
ВТБ создал на Кипре Эльдорадо
Russian Commercial Bank – беспроигрышная инвестиция для партнеров госбанка
- Анна Еремина
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Кипрский банк ВТБ – отличная инвестиция для партнеров госбанка
Petros Karadjias / AP
Кипрский Russian Commercial Bank (RCB) в 2016 г. выплатил 210 млн евро дивидендов, говорится в его отчетности. Этот банк отличается высокими выплатами акционерам, сравнимыми с его прибылью (см. график). Они позволили менеджерам ВТБ быстро окупить инвестиции в банк: в начале 2009 г. они выкупили допэмиссию RCB по $11,71 за акцию, а осенью того же года RCB объявил промежуточные дивиденды – $15,6 на акцию, больше цены их размещения.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}