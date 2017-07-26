Банки
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Доходное место

ВТБ создал на Кипре Эльдорадо

Russian Commercial Bank – беспроигрышная инвестиция для партнеров госбанка

Кипрский Russian Commercial Bank (RCB) в 2016 г. выплатил 210 млн евро дивидендов, говорится в его отчетности. Этот банк отличается высокими выплатами акционерам, сравнимыми с его прибылью (см. график). Они позволили менеджерам ВТБ быстро окупить инвестиции в банк: в начале 2009 г. они выкупили допэмиссию RCB по $11,71 за акцию, а осенью того же года RCB объявил промежуточные дивиденды – $15,6 на акцию, больше цены их размещения.

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