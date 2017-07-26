Страховщики проголосовали против «Единого агента» по ОСАГО в Крыму

Предложение включить Крым в систему «Единого агента» по ОСАГО поступило в РСА от ЦБ, говорил представитель союза Василий Батанов / РИА Новости

Страховщики проголосовали против включения Крыма в список регионов, в которых работает система «Единого агента» продаж полисов ОСАГО, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).

Предложение включить Крым в систему «Единого агента» по ОСАГО поступило в РСА от ЦБ, говорил представитель союза. В ЦБ подтвердили подготовку такой инициативы, объяснив ее тем, что регуляторы отмечают определенные трудности в приобретении полисов в офисах страховщиков - очереди и нехватку бланков.

Система «Единого агента» перенаправляет клиента, который по техническим причинам не смог купить полис на сайте одного страховщика, на страницу другого. Она перераспределяет убытки и клиентов между страховщиками. Однако страховщики сетуют, что часто таким образом крупные компании избавляются от убыточных клиентов.

Чтобы решить проблемы с доступностью автогражданки на полуострове, союз даст страховщикам, которые согласятся сконцентрироваться в Крыму, больше бланков полисов, говорит президент РСА Игорь Юргенс. «Наша система по обеспечению бланками стимулирует страховщиков активнее включаться и развивать свои продажи. У некоторых страховщиков уже есть желание работать», - отмечает он.

Второй способ решить указанные проблемы - покупать полисы онлайн, следует из слов Юргенса: «РСА напоминает о механизме электронных продаж автогражданки, особенно с учетом работы системы «е-ОСАГО Гарант».

Автовладельцы в Крыму и Севастополе с начала 2017 г. купили более 33 500 договоров ОСАГО в электронном виде. По данным РСА, это почти в 40 раз больше, чем за весь прошлый год, когда страховщики продавали электронные полисы автогражданки в добровольном порядке.