Банки
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Карты замедленного действия

JPMorgan Chase перестал в присутствии клиента перевыпускать утерянные дебетовые карточки

Услуга была популярной, но опасения мошенничества и желание сэкономить перевесили

Последние пять лет банки США стали предлагать услугу мгновенного перевыпуска карты, пишет WSJ. Например, TD Bank в мае запустил рекламу, в которой женщина, забыв кошелек в такси, тут же заходит в отделение банка и ей моментально выдают новую карту.

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