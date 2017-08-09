Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Карты замедленного действия
JPMorgan Chase перестал в присутствии клиента перевыпускать утерянные дебетовые карточки
Услуга была популярной, но опасения мошенничества и желание сэкономить перевесили
- Татьяна Бочкарева
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Одна из причин, из-за которой JPMorgan Chase отказался от мгновенной замены потерянных карт, – мошенничество
Mark Lennihan_ / AP
Последние пять лет банки США стали предлагать услугу мгновенного перевыпуска карты, пишет WSJ. Например, TD Bank в мае запустил рекламу, в которой женщина, забыв кошелек в такси, тут же заходит в отделение банка и ей моментально выдают новую карту.
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