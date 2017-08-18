Рынки
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Китай собирает плохие триллионы

Китай копит плохие долги

К концу года в финансовой системе их будет $7,6 трлн

Все знают, что у Китая проблема с кредитами, но часто забывают о ее размере, – сказала FT основатель аналитической Autonomous Research Шарлин Чу. – Хотя [проблема] важная в глобальном масштабе». Чу, специалист по китайской финансовой системе, сделавшая карьеру в Fitch, известна своими «медвежьими» взглядами. По ее оценке, к декабрю плохие долги китайской финансовой системы достигнут 51 трлн юаней ($7,6 трлн), в 5 раз больше официальных данных.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике