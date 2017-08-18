Китай копит плохие долги

К концу года в финансовой системе их будет $7,6 трлн

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Китайское правительство хочет удвоить размер экономики страны в 2010–2020 гг. и ради этого готово мириться с ростом закредитованности Thomas Peter / REUTERS

Все знают, что у Китая проблема с кредитами, но часто забывают о ее размере, – сказала FT основатель аналитической Autonomous Research Шарлин Чу. – Хотя [проблема] важная в глобальном масштабе». Чу, специалист по китайской финансовой системе, сделавшая карьеру в Fitch, известна своими «медвежьими» взглядами. По ее оценке, к декабрю плохие долги китайской финансовой системы достигнут 51 трлн юаней ($7,6 трлн), в 5 раз больше официальных данных.