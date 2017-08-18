Инвесторы начали распродавать бумаги развивающихся рынков Dado Ruvic / Reuters

За неделю с 10 по 16 августа инвесторы вывели из фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) $251 млн, сообщил «Ведомостям» главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По его словам, оттоков из этих фондов не было с конца декабря 2016 г. Как минимум за последние 10 лет так долго притоки в фонды GEM не длились никогда.

$251 млн — небольшая сумма для этих фондов, она составляет около 0,6% их общих активов, замечает Смольянинов: с конца декабря в фонды GEM вложили $43,8 млрд, всего же, по данным EPFR, они купили бумаг на $600 млрд.

«На мой взгляд, это более всего связано с выросшей в последние недели волатильностью американского рынка», — полагает Смольянинов. Пока речь не идет о бегстве из активов развивающихся рынков, считает он, однако уже сейчас это может быть негативно воспринято рынком и стать «первой ласточкой»: «Крупнейшие американские инвесторы в мировые активы — это частные пенсионные фонды и прочие "институционалы", скорее всего, на фоне нестабильности на своем рынке они не хотят серьезно рисковать на внешних».

В среду были обнародованы материалы с заседания руководства Федрезерва США 25-26 июля: руководство американского регулятора обеспокоено недостаточно высокими уровнями инфляции в стране. «Теракты в Барселоне и сомнения инвесторов в способности президента США Дональда Трампа реализовать стимулирующую фискальную политику спровоцировали падение американского рынка акций и подстегнули спрос на казначейские облигации страны», — сказано в обзоре «Сбербанк CIB». S&P 500 упал на 1,5%, доходность десятилетних гособлигаций США опустилась на 4 б. п. и сегодня утром котировалась ниже отметки 2,20%, приводят данные они. Около 10 дней снижаются индексы ММВБ и РТС. К 14.50 мск в пятницу ММВБ составлял 1929 (-0,62% за день), РТС — 1023 пункта (-1,07%).

Отток из фондов, ориентированных на Россию (Russia-dedicated funds), составил $88 млн за время с 10 по 16 августа.