Рынки
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Мусорные бонды как средство от кризиса

Европейские мусорные бонды – лучшая инвестиция десятилетия

За 10 лет с начала кризиса они принесли доход 100%

Те, кто 10 лет назад купил европейские мусорные облигации (с рейтингом не выше Ba от Moody’s, BB от S&P. – «Ведомости»), на сегодняшний день получили доход в 100% от вложенных средств, пишет Bloomberg. Отсчет агентство ведет с 9 августа 2007 г., официальной даты начала мирового финансового кризиса. Остальные активы, за исключением золота, и близко не приближаются к доходности, которую обеспечили мусорные бонды. Хотя неплохо заработать за это время можно было на большинстве облигаций, акциях из индекса S&P 500 и долларе (см. график).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике