Европейские мусорные бонды – лучшая инвестиция десятилетия

За 10 лет с начала кризиса они принесли доход 100%

Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Мусорные бонды как средство от кризиса

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Bloomberg опирался на поведение индекса мусорных бондов Pan-European High Yield Index – в нем более 600 выпусков корпоративных бондов с неинвестиционным рейтингом Андрей Гордеев / Ведомости

Те, кто 10 лет назад купил европейские мусорные облигации (с рейтингом не выше Ba от Moody’s, BB от S&P. – «Ведомости»), на сегодняшний день получили доход в 100% от вложенных средств, пишет Bloomberg. Отсчет агентство ведет с 9 августа 2007 г., официальной даты начала мирового финансового кризиса. Остальные активы, за исключением золота, и близко не приближаются к доходности, которую обеспечили мусорные бонды. Хотя неплохо заработать за это время можно было на большинстве облигаций, акциях из индекса S&P 500 и долларе (см. график).