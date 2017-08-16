Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Мусорные бонды как средство от кризиса
Европейские мусорные бонды – лучшая инвестиция десятилетия
За 10 лет с начала кризиса они принесли доход 100%
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Bloomberg опирался на поведение индекса мусорных бондов Pan-European High Yield Index – в нем более 600 выпусков корпоративных бондов с неинвестиционным рейтингом
Андрей Гордеев / Ведомости
Те, кто 10 лет назад купил европейские мусорные облигации (с рейтингом не выше Ba от Moody’s, BB от S&P. – «Ведомости»), на сегодняшний день получили доход в 100% от вложенных средств, пишет Bloomberg. Отсчет агентство ведет с 9 августа 2007 г., официальной даты начала мирового финансового кризиса. Остальные активы, за исключением золота, и близко не приближаются к доходности, которую обеспечили мусорные бонды. Хотя неплохо заработать за это время можно было на большинстве облигаций, акциях из индекса S&P 500 и долларе (см. график).
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