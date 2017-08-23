Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Принципы дороже денег
У Уоррена Баффетта срывается вторая сделка за полгода
У Berkshire Hathaway уже $100 млрд свободных средств
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За полгода у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сорвались две крупные сделки. Холдинг скопил $100 млрд на поглощения, но Баффетт никогда не торгуется
Rick Wilking / Reuters
С июля Berkshire боролась за техасскую Oncor Electric Delivery, обеспечивающую электричеством 10 млн человек. 80% капитала Oncor – лучший актив Energy Future Holdings (EFT), которая вынуждена его продавать из-за банкротства. Berkshire стала третьим претендентом на Oncor – двух других не одобрили регуляторы Техаса. В июле Berkshire согласилась купить Oncor за $9 млрд и взять на себя еще $9 млрд ее долгов.
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