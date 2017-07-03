Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Второй банк Баффетта
Уоррен Баффетт станет крупнейшим акционером Bank of America
Вложив в банк в 2011 году $5 млрд, он уже заработал более $12 млрд
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Второй банк Баффетта
Nati Harnik / AP
Berkshire Hathaway, холдинговая компания Баффетта, воспользуется правом купить 700 млн обыкновенных акций BofA по $7,14 за штуку, говорится в ее сообщении. После этого Berkshire станет крупнейшим акционером BofA – ей будет принадлежать примерно 7% его акций, пишет WSJ с ссылкой на FactSet. Vanguard Group с 652,4 млн акций (6,6%) перейдет на второе место.
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