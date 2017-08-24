Крупнейший банк в Крыму остался без американского софта

Софт используют два игрока: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в Крыму, и Темпбанк, в который введена временная администрация Евгений Разумный / Ведомости

Глобальная компания – правообладатель программного обеспечения (ПО) для работы со SWIFT Finastra – отказалась работать с российскими санкционными банками. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знающих это от Finastra и банков. По их словам, софт используют два таких игрока: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в Крыму, и Темпбанк, в который введена временная администрация.

Finastra, бизнес которой во многом сконцентрирован в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибутора «Финнет» о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа, указывает один из собеседников «Ведомостей».

В мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT, продолжает он, в России используется софт от Finastra и от самой SWIFT (Alliance Acсess). По словам второго собеседника, подавляющее большинство банков в России и мире используют ПО от SWIFT.

Банк может перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT, для этого ему нужно заключить договор и сделать технические настройки, стоить это будет несколько десятков тысяч долларов, оценивает первый собеседник. Он добавляет, что банкам важно это успеть сделать до 31 августа, чтобы они не были отрезаны от SWIFT во время перехода на новый софт.

Finastra на волне ужесточения санкций оценила риски и, обнаружив у себя в партнерах два санкционных банка, решила прекратить с ними сотрудничество, считают три собеседника «Ведомостей», работающих со SWIFT.

SWIFT благодаря единым стандартам и широкому охвату позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России есть и другие способы, но для международных транзакций альтернативы SWIFT нет.

РНКБ является системообразующим банком Республики Крым и работает только на территории России, сказал представитель банка, добавляя, что тот не осуществляет расчетов через западные кредитные организации. По его словам, банк использует расчетную систему ЦБ. «На бизнес РНКБ и его клиентов не влияет прекращение отношений с компанией Finastra», – заключил представитель РНКБ. Он не стал уточнять, будет ли РНКБ переходить на другое программное обеспечение.

SWIFT, которая ушла от санкций В октябре 2014 г. SWIFT распространила сообщение о том, что не будет «в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети». В начале 2017 г. председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT или других ограничений. По словам Набиуллиной, внешние негативные факторы показали уязвимости российской банковской системы.

Крымские банки не могут иметь корреспондентских счетов и проводить расчеты с иностранными банками, соблюдающими режим санкций, т. е., по сути, они отрезаны от мировой банковской системы, говорит партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Один из контрагентов РНКБ указывает, что банк все же использует SWIFT, пусть и не так активно, как остальные банки.

Представители «Финнет» и SWIFT от комментариев отказались. Представители Finastra и Темпбанка на запрос не ответили. Две недели назад СМИ сообщили о том, что Темпбанк якобы отключен от SWIFT, поскольку банк и его топ-менеджмент находятся под санкциями США из-за сотрудничества с Сирией и Ираном. По словам трех собеседников «Ведомостей», речь шла только о прекращении сотрудничества с Finastra, а не об отключении банка.