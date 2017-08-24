Российское подразделение Citibank впервые возглавит не иностранец

Эту должность впервые займет не иностранец, а россиянин Евгений Разумный / Ведомости

Исполнительный директор Citibank в России Мария Иванова займет должность президента Ситибанка после того, как кандидатуру согласует ЦБ, рассказал «Ведомостям» сотрудник банка. Пресс-служба банка это подтвердила.

Таким образом, эту должность впервые займет не иностранец, а россиянин.

В новой должности Иванова будет отвечать за стратегию и эффективность локального бизнеса банка. По словам представителя банка, Иванова сменит на этой позиции Марка Луэ, который занимал должность с 2014 г. Луэ будет курировать подразделения Citibank в России, Украине, Казахстане, Израиле, Польше и Турции.

Иванова начала работать в банке в 1996 г., в 2004 г. возглавила отдел торгового финансирования, с 2006 г. работала в разных подразделениях департамента по работе с международными корпоративными клиентами, а затем возглавила его.

В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам II квартала 2017 г. Citibank занимает 19-е место в банковской системе России по размеру активов.