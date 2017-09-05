В России появится второй ETF-провайдер

ETF – индексный фонд, паи которого обращаются на бирже, Евгений Разумный / Ведомости

ITI Group получила одобрение от люксембургской комиссии по надзору за финансовым сектором на регистрацию нескольких индексных биржевых фондов (Exchange Traded Funds, ETF), сообщил «Ведомостям» представитель компании. В группу входит брокер «АйТи инвест», который станет маркет-мейкером ETF на Московской бирже.

ETF – индексный фонд, паи которого обращаются на бирже, т. е. структура фонда повторяет структуру индекса. Сейчас в России только один провайдер ETF — управляющая компания «Финэкс плюс», которая входит в международную группу Finex. Первый ETF на Московской бирже «Финэкс» запускал в апреле 2013 г., сейчас в России доступно 12 таких фондов. Фонды «АйТи инвеста» будут обращаться на Ирландской фондовой бирже с одновременным листингом на Московской и Лондонской биржах, так же, как и ETF от «Финэкса». Представитель Московской биржи пока на вопросы «Ведомостей» не ответил.

ITI Group за последние два года уже не раз объявляла о планах запустить второго ETF-провайдера на российском рынке. Первые два фонда, которые собирается вывести на Московскую биржу ITI Group, будут ориентированы на индекс долларовых еврооблигаций российских эмитентов, а также индекс РТС. У «Финэкса» тоже есть подобные продукты.

По словам гендиректора ITI Funds (предоставляет инфраструктуру для ETF) Николая Донцова, компания рассчитывает привлечь в собственные фонды более $100 млн за год-полтора (во всех ETF «Финэкса» сейчас $136,5 млн, по данным Bloomberg). В конце сентября оба ETF должны будут получить листинг на Ирландской бирже, запуск торгов на Лондонской и Московской биржах запланирован на октябрь - ноябрь 2017 г. Всего, говорит Донцов, ITI Group запланировала выпуск не менее 10 фондов на различные индексы по рынкам акций и облигаций.

«Причина такого долгого запуска могла заключаться в том, что построение технологической платформы для ETF – дело трудоемкое», – считает исполнительный директор УК «Финэкс плюс» Владимир Крейндель. Западные санкции значительно охладили интерес потенциальных зарубежных игроков, а российским компаниям пока не хватает ни экспертизы в этой области, ни технических возможностей, объясняет отсутствие конкурентов на рынке ETF Крейндель. «Предлагаемые два фонда ничего не добавят к возможностям российского инвестора, так как ITI Funds собирается продублировать фонды, которые уже есть в линейке «Финэкса», – полагает он. Хотя, безусловно, если бы было разнообразие в продуктах, появление нового игрока можно было бы только приветствовать, признает Крейндель.

«Российский рынок ETF-провайдеров, конечно, находится в зачаточном состоянии, тогда как во всем мире пассивное управление крайне популярно среди инвесторов», – говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Хотя, конечно, спрос в России на индексные фонды может быть, особенно если местные провайдеры предложат то, чего еще нет у западных компаний, уверен он. Индексные фонды действительно крайне популярны на Западе: в первом полугодии 2017 г. чистый приток только в ETF BlackRock составил рекордные $140 млрд (данные консалтинговой ETFGI). Это сопоставимо с результатом за весь 2016 г., который также был рекордным: $138 млрд.