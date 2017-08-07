Инвесторы смогут покупать ETF на Московской бирже сразу в валюте

Московская биржа упростила процедуру совершения сделок с ETF, теперь инвесторы смогут покупать их сразу на доллары, говорится в сообщении биржи.

ETF - это биржевой фонд, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. Структура ETF почти полностью повторяет структуру индекса, то есть, по сути, это инвестиция не в бумагу, а сразу во все бумаги, входящие в состав индекса.

"Нововведение позволит российским инвесторам, предпочитающим валютные инструменты инвестирования, торговать ETF на Московской бирже без необходимости предварительной конвертации средств в российские рубли, что упростит им процесс инвестирования и снизит их транзакционные издержки", - указала управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

На данный момент на Московской бирже торгуются 12 ETF, провайдером которых является международная группа Finex. Возможность совершать сделки сразу в долларах с 7 августа доступна по восьми ETF: акции Австралии FinEx MSCI Australia UCITS ETF, акции Китая FinEx MSCI China UCITS ETF, золото FinEx Gold ETF, акции IT-сектора США FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, акции Японии FinEx MSCI Japan UCITS ETF, российские акции FinEx RTS UCITS ETF, еврооблигации российских эмитентов FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF и акции американских компаний FinEx MSCI USA UCITS ETF.

«Технически транзакции будут происходить аналогично рублевым сделкам - через "стакан" на Московской бирже, в котором постоянно будет присутствовать маркет-мейкер», - объяснил ТАСС представитель Finex. По его словам, требования к структуре счетов инвестора зависят от процессов брокера, через которого он совершает операции: брокер должен предоставлять доступ к валютным инструментам фондового рынка.

На сколько сократятся издержки инвесторов, представитель Finex не стал прогнозировать: это зависит от брокера, в частности, от его тарифов на фондовом и валютном рынках, а также от рыночной ситуации (чем шире спреды на валютном рынке, тем выгоднее работа без конвертации).