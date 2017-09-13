Гендиректор JPMorgan пригрозил увольнением за торговлю биткоином

Недоверие к самому биткоину не мешает JPMorgan внедрять его технологию — блокчейн
Chris Ratcliffe/Bloomberg
Биткоин к 14.30 мск подешевел более чем на 10% до $3860 (данные coinmarketcap.com). Накануне гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, выступая на конференции для инвесторов в Нью-Йорке, заявил, что история с биткоином «хорошо не кончится» и в итоге пузырь лопнет. «Это мошенничество, – цитирует его выступление Bloomberg, – хуже, чем тюльпанная лихорадка».
Даймон обещает уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткоинами: «во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то, и другое, по его словам, опасно. Даймон говорит, что не стал бы шортить биткоин, потому что непонятно, насколько тот успеет подорожать, прежде чем его курс рухнет. По его словам, биткоин может подорожать до $20 000 и даже до $100 000, пишет WSJ.
«Если бы речь шла о Венесуэле, Эквадоре, Северной Корее и подобных местах, или если бы речь шла о наркодилерах, убийцах и подобном, то, возможно, им бы имело смысл иметь дело с биткоинами, а не с долларами США, возможно, для этого и был бы рынок, но это ограниченный рынок», – отмечает Даймон. Но он также признал, что его дочка покупала биткоины.
Даймон — последовательный противник биткоина и никогда этого не скрывал. В ноябре 2015 г., когда биткоин стоил $300, он говорил, что «ни одно правительство никогда не поддержит криптовалюту, использующуюся разными странами». В январе 2016 г., когда биткоин подорожал до $400, он утверждал, что «история с биткоином кончится ничем».
На той же конференции основатель инвестиционной фирмы DoubleLine Capital Джеффри Гундлах рассказал, как его 86-летняя мать недавно получила рекламу – электронное сообщение с предложением купить биткоины «на нулевом уровне», пишет FT. Но с 2015 г. эта криптовалюта подорожала в 15 раз. «Может, я слишком стар, но в этой мании участвовать не буду», – сказал Гундлах.
Недоверие к самому биткоину не мешает JPMorgan внедрять его технологию — блокчейн. По словам Даймона, банк уже использует блокчейн при работе с кредитами и свопами. «Чем более мы уверенно чувствуем себя, тем более активно используем [технологию]», – отмечает Даймон.
В декабре 2016 г. биткоин стоил $960, на прошлой неделе он взял рекорд в $5000, но его не удержал, поскольку Китай планирует закрыть биржи, торгующие криптовалютой.
Биткоин: настоящее и прошлое
Craig Wright
Австралийский предприниматель Крейг Райт в мае заявил, что он и есть легендарный создатель биткоина Сатоси Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю. Первая сделка с биткоинами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото перевел 10 биткоинов программисту Халу Финни
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Photoxpress
29 ноября 2013 г. стоимость биткоина достигла рекордных $1137, но к маю 2015 г. криптовалюта подешевела до $230, а затем подорожала до $441,8 . Всего выпущено $6,8 млрд биткоинов. Технология блочных цепей (blockchain), на которых основаны сделки с биткоином, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
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А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткоин, считаются денежными суррогатами и законодательно запрещены. «Использование криптовалют, если говорить об уже существующих образцах, таких как биткоин, увеличивает риски проведения сомнительных операций, отмывания и финансирования незаконных видов деятельности и терроризма», – говорил «Ведомостям» представитель Банка России
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VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткоин-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткоинами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
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Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткоины, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткоинами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
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Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткоинами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
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Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткоины можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
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Bloomberg
В апреле волатильность биткоина 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткоина падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
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WEF
«Биткоин — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткоин небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter