Гендиректор JPMorgan пригрозил увольнением за торговлю биткоином

Недоверие к самому биткоину не мешает JPMorgan внедрять его технологию — блокчейн Chris Ratcliffe/Bloomberg

Биткоин к 14.30 мск подешевел более чем на 10% до $3860 (данные coinmarketcap.com). Накануне гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, выступая на конференции для инвесторов в Нью-Йорке, заявил, что история с биткоином «хорошо не кончится» и в итоге пузырь лопнет. «Это мошенничество, – цитирует его выступление Bloomberg, – хуже, чем тюльпанная лихорадка».

Даймон обещает уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткоинами: «во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то, и другое, по его словам, опасно. Даймон говорит, что не стал бы шортить биткоин, потому что непонятно, насколько тот успеет подорожать, прежде чем его курс рухнет. По его словам, биткоин может подорожать до $20 000 и даже до $100 000, пишет WSJ.

«Если бы речь шла о Венесуэле, Эквадоре, Северной Корее и подобных местах, или если бы речь шла о наркодилерах, убийцах и подобном, то, возможно, им бы имело смысл иметь дело с биткоинами, а не с долларами США, возможно, для этого и был бы рынок, но это ограниченный рынок», – отмечает Даймон. Но он также признал, что его дочка покупала биткоины.

Даймон — последовательный противник биткоина и никогда этого не скрывал. В ноябре 2015 г., когда биткоин стоил $300, он говорил, что «ни одно правительство никогда не поддержит криптовалюту, использующуюся разными странами». В январе 2016 г., когда биткоин подорожал до $400, он утверждал, что «история с биткоином кончится ничем».

На той же конференции основатель инвестиционной фирмы DoubleLine Capital Джеффри Гундлах рассказал, как его 86-летняя мать недавно получила рекламу – электронное сообщение с предложением купить биткоины «на нулевом уровне», пишет FT. Но с 2015 г. эта криптовалюта подорожала в 15 раз. «Может, я слишком стар, но в этой мании участвовать не буду», – сказал Гундлах.

Недоверие к самому биткоину не мешает JPMorgan внедрять его технологию — блокчейн. По словам Даймона, банк уже использует блокчейн при работе с кредитами и свопами. «Чем более мы уверенно чувствуем себя, тем более активно используем [технологию]», – отмечает Даймон.

В декабре 2016 г. биткоин стоил $960, на прошлой неделе он взял рекорд в $5000, но его не удержал, поскольку Китай планирует закрыть биржи, торгующие криптовалютой.

Биткоин: настоящее и прошлое