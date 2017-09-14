ЦБ хочет отменить бонусы в проблемных банках

Регулятор намерен оспорить в суде выплаты премий руководству санируемого «Открытия» Я. Чингаев / для Ведомостей

Имеет смысл подумать о материальных стимулах по снижению уровня непринятия на себя рисков менеджментом банков, а именно - чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы - и до их исправления, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи.

«В конце концов, если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента этого банка можно признать эффективной и достойной бонусов», - категорична она.

«Кстати, что касается конкретно "Открытия". Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 г. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц - полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов», - рассказала Набиуллина.

Правление банка «ФК Открытие» за первые три месяца 2017 г. получило зарплат на 52,8 млн руб. и премий на 207,7 млн руб., свидетельствует ежеквартальная отчетность банка.