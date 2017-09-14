Курс биткойна обвалился на 14%

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Это рекордный период снижения курса с начала года Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Биткойн дешевеет пятый день подряд – это рекордный период снижения курса с начала года. В четверг он потерял 13,8% стоимости и к 20.30 мск на бирже Bitstamp стоил $3330,01. Со 2 сентября, когда биткойн стоил рекордные $5014, он подешевел почти на четверть.

Сегодня гендиректор BTC China (BTCC) Бобби Ли сообщил в Twitter, что биржа закроется 30 сентября, но уже с сегодняшнего дня не будет открывать новые счета. BTCC – вторая по размеру биржа Китая, на которой торгуются биткойны. По словам Ли, решение о закрытии биржи было принято вскоре после 4 сентября, когда Китай запретил ICO (инструмент привлечения капитала за криптовалюты).

«Если честно, я шокирован», – прокомментировал решение BTCC известный разработчик биткойна Джимми Сонг. По сообщениям китайских СМИ, шанхайские регуляторы дали BTCC устное распоряжение с требованием прекратить торги биткойном.

Год назад на Китай приходилось до 98% оборота торгов биткойном, пишет WSJ. Тогда этот рынок был практически нерегулируемым, но в 2017 г. Китай ужесточил надзор в секторе криптовалют.

В январе он начал проверки бирж биткойнов, весной запретил анонимные сделки с криптовалютой. В сентябре он объявил ICO незаконными. На этой неделе стало известно, что Китай планирует запретить сделки с биткойном на местных биржах.

Сейчас доля Китая в торговле биткойном не превышает 15%, сообщает WSJ.

Во вторник гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции для инвесторов говорил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. Даймон пообещал уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.

Стратег JPMorgan Марко Коланович написал отчет, в котором называет биткойн пирамидой. Экономист Мохамед Эль-Эриан недавно говорил, что считает биткойн переоцененным по крайней мере на 50%.

Биткоин: настоящее и прошлое