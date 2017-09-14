Курс биткойна обвалился на 14%

Биткойн дешевеет пятый день подряд – это рекордный период снижения курса с начала года. В четверг он потерял 13,8% стоимости и к 20.30 мск на бирже Bitstamp стоил $3330,01. Со 2 сентября, когда биткойн стоил рекордные $5014, он подешевел почти на четверть.
Сегодня гендиректор BTC China (BTCC) Бобби Ли сообщил в Twitter, что биржа закроется 30 сентября, но уже с сегодняшнего дня не будет открывать новые счета. BTCC – вторая по размеру биржа Китая, на которой торгуются биткойны. По словам Ли, решение о закрытии биржи было принято вскоре после 4 сентября, когда Китай запретил ICO (инструмент привлечения капитала за криптовалюты).
«Если честно, я шокирован», – прокомментировал решение BTCC известный разработчик биткойна Джимми Сонг. По сообщениям китайских СМИ, шанхайские регуляторы дали BTCC устное распоряжение с требованием прекратить торги биткойном.
Год назад на Китай приходилось до 98% оборота торгов биткойном, пишет WSJ. Тогда этот рынок был практически нерегулируемым, но в 2017 г. Китай ужесточил надзор в секторе криптовалют.
В январе он начал проверки бирж биткойнов, весной запретил анонимные сделки с криптовалютой. В сентябре он объявил ICO незаконными. На этой неделе стало известно, что Китай планирует запретить сделки с биткойном на местных биржах.
Сейчас доля Китая в торговле биткойном не превышает 15%, сообщает WSJ.
Во вторник гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции для инвесторов говорил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. Даймон пообещал уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.
Стратег JPMorgan Марко Коланович написал отчет, в котором называет биткойн пирамидой. Экономист Мохамед Эль-Эриан недавно говорил, что считает биткойн переоцененным по крайней мере на 50%.
Биткоин: настоящее и прошлое
Craig Wright
Австралийский предприниматель Крейг Райт в мае заявил, что он и есть легендарный создатель биткоина Сатоси Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю. Первая сделка с биткоинами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото перевел 10 биткоинов программисту Халу Финни
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Photoxpress
29 ноября 2013 г. стоимость биткоина достигла рекордных $1137, но к маю 2015 г. криптовалюта подешевела до $230, а затем подорожала до $441,8 . Всего выпущено $6,8 млрд биткоинов. Технология блочных цепей (blockchain), на которых основаны сделки с биткоином, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
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А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткоин, считаются денежными суррогатами и законодательно запрещены. «Использование криптовалют, если говорить об уже существующих образцах, таких как биткоин, увеличивает риски проведения сомнительных операций, отмывания и финансирования незаконных видов деятельности и терроризма», – говорил «Ведомостям» представитель Банка России
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VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткоин-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткоинами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
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Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткоины, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткоинами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
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Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткоинами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
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Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткоины можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
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Bloomberg
В апреле волатильность биткоина 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткоина падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
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WEF
«Биткоин — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткоин небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter