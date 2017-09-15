Как порядок в личных финансах поможет оставить о себе светлую память

Владельцы поместья Лайгроув теперь жалеют, что слишком рано передали его своим детям

Старшие из поколения беби-бумеров приближаются к 75-летию. У многих из них есть, что оставить детям или завещать на благотворительность. Но не все держат личные финансы в порядке.

Финансовый консультант Биджан Голкар рассказал WSJ, что даже после многочисленных просьб его отец не сделал этого. После смерти отца Голкара выяснилось, что его состояние превышает $1 млн, но воспользоваться им Голкар и два его брата не могут. Они вынуждены ждать решения суда, куда после смерти Голкара-старшего дело было направлено автоматически, поскольку тот не оставил плана наследования, который имел бы юридическую силу. Он написал такой план за 15 лет до смерти, но после этого развелся, что сделало документ недействительным.

«Как финансовый консультант я привык, что люди долго тянут с этим вопросом, но в итоге все делают, – говорит Голкар. – Но собственного отца убедить не смог».

«После смерти распутать какие-то вещи становится труднее, а что-то и вовсе невозможно», – сетует партнер юридической фирмы Anchin, Block & Anchin Джаред Фельдман. Гендиректор консалтинговой Lowenhaupt Global Advisors рассказал WSJ о клиенте, который в 50 лет решил переписать завещание 20-летней давности и обнаружил, что в старом завещании опекуном его несовершеннолетних детей назначен человек, успевший стать алкоголиком.

Торопиться не надо

В Великобритании растет число наследственных споров. В 2005 г. Высокий суд Великобритании рассмотрел 15 таких дел, в 2015 г. – 116, а в 2016 г. – 158. «Человека не включили в завещание, или он получил меньше, чем ожидал, – либо по воле усопшего, либо потому, что тот не оставил завещания», – объясняет причины разбирательств FT партнер юридической фирмы Nockolds Дэниэл Уинтер. В 2015 г. апелляционный суд присудил 143 000 фунтов ($188 400) женщине, чья мать оставила 486 000 фунтов стерлингов приютам для животных.

Но если передать детям наследство раньше времени, чтобы им не пришлось платить налог, тоже можно пожалеть. В этом убедились мультимиллионер Мэнни Дэвидсон (86 лет) и его жена Бригитта (81 год). В 1993 г. они купили в Глостершире поместье Лайгроув рядом с резиденцией принца Чарльза Хайгроув. Еще в 1967 г. Дэвидсоны создали семейный траст для детей Джеральда и Максин (сейчас им 56 и 58 лет). Лайгроув был оформлен на них, чтобы не платить налог. Вопреки воле родителей Джеральд и Максин решили продать имение. Они подали на родителей в суд с требованием лишить их права назначать управляющего траста. Родители – тоже через суд – требуют, чтобы дети вернули им драгоценности, картины и пивные кружки елизаветинской эпохи на 17 млн фунтов.

«Не стоит волноваться по поводу налога на наследство, – говорил Дэвидсон The Daily Mail, – тратьте деньги на то, что хотите. После вашей смерти дети заплатят 40% налога, но 60% у них останутся».

Институт семейных трастов, существующий в Великобритании со средневековья, из-за роста налогов теряет популярность. В 2005–2015 гг. число трастов сократилось на 27% до 162 000 (данные министерства по налогам и сборам). Но растет спрос на инвестиционные инструменты, позволяющие снизить налоги. Их уже более 50 – в основном это инвестиции в акции, торгующиеся на альтернативной площадке Лондонской биржи (AIM).

Золотые воротнички

В Китае в 2007–2016 гг. число людей с активами от 10 млн юаней ($1,5 млн) увеличилось в 8 раз и достигло 1,6 млн, а их активы составляют $7 трлн, по данным Bain & Co и China Merchants Bank. Старшее поколение китайских богачей – предприниматели, первыми воспользовавшиеся переходом страны к рынку, как правило, создатели бизнеса, сами управлявшие и им, и личными финансами.

Новое поколение состоятельных китайцев – их дети, а также руководители компаний, инженеры, аудиторы. Для них уже появился термин – «золотые воротнички». Их финансовые привычки сильно отличаются от первого поколения состоятельных китайцев. Если в 2009 г. лишь 36% китайцев с активами от $1,5 млн пользовались услугами консультантов для управления личными средствами, то сейчас их 63%.