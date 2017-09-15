Статья опубликована в № 4408 от 15.09.2017 под заголовком: Cоветы юриста: Что делать основателю, чтобы преемники не развалили бизнес

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Вопрос о передаче наследства очень актуален для владельцев бизнеса. Их активы требуют постоянного контроля и профессионального управления. После смерти владельцев имущество распределяется между наследниками, в течение шестимесячного срока оно фактически никем не контролируется, наследники спорят между собой, дробятся пакеты акций и доли. Этим пользуются партнеры по бизнесу, чтобы захватить ключевые активы. Раздел наследственного имущества негативно сказывается на эффективности бизнеса и доходности активов. Простого оформления завещания недостаточно. Поэтому российский бизнес использовал иностранные институты, например английские трасты и европейские наследственные фонды. Но с сентября 2018 г. в российском праве появится российская альтернатива иностранным трастам – наследственный фонд, который позволит сохранить активы и обеспечить эффективное управление ими. Как им пользоваться?

Гражданин должен включить в завещание условие о создании наследственного фонда. Неотъемлемой частью завещания должны являться: решение об учреждении наследственного фонда; его устав; условия управления фондом. В этих документах нужно определить активы, которые должны быть переданы фонду, сроки и способы передачи имущества.

Наследодатель определяет перечень лиц, которые имеют право на получение имущества и доходов фонда, либо описывает порядок, по которому управляющие органы фонда будут определять, кому передать имущество. Выгодоприобретателями могут быть любые физические или юридические лица, кроме коммерческих организаций. Например, можно указать в качестве выгодоприобретателей членов семьи, благотворительный фонд, образовательное учреждение или музей. А вот предоставить право на получение активов наследственного фонда акционерному обществу нельзя.

Фондом руководит единоличный исполнительный орган. Наследодатель может предусмотреть высший коллегиальный орган и попечительский совет фонда, которые будут контролировать деятельность управляющего. Выгодоприобретатель не может быть назначен управляющим директором фонда, но может входить в его высший коллегиальный орган или попечительский совет.

Наследственный фонд учреждается после смерти гражданина. Это делает нотариус в течение трех дней с момента открытия наследственного дела.

Наследственный фонд признается наследником наряду с другими лицами, указанными в завещании. Это означает, что к нему переходят не только права, но и обязательства наследодателя. Кредиторы могут предъявить свои требования к фонду.

Фонд помогает избежать дробления активов между наследниками и в то же время обеспечить получение ими прибыли от бизнеса, а также позволяет сохранить контроль над бизнесом.

Однако российский наследственный фонд все же проигрывает иностранным трастам и фондам:

Иностранные структуры надежнее, потому что создаются наследодателем при жизни, а российский наследственный фонд может быть зарегистрирован только после смерти.

Иностранные трасты и фонды более гибки, потому что условия распоряжения активами можно менять и после смерти наследодателя. Устав и условия управления российским наследственным фондом можно менять только в исключительных случаях.

Иностранные структуры не являются наследниками и не отвечают по долгам учредителя. Бенефициары после смерти наследодателя получат активы, не обремененные обязательствами. А российский наследственный фонд будет отвечать по долгам пропорционально полученному имуществу.

Пока не проработаны вопросы налогообложения. Например, после смерти бизнесмена акции его компании помещаются в фонд и передаются в собственность детей при условии, что дети получат навыки управления активом. Однако в отличие от наследников налоговая льгота им не предоставляется. Налоговый кодекс гласит, что от налогообложения освобождаются только доходы, полученные от физических лиц в порядке наследования. Выгодоприобретатели же получают имущество от фонда и льготой воспользоваться не могут. Нужны изменения в НК.

Автор – адвокат Forward Legal