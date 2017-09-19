Сбербанк и «Альфа-групп» получили по два голоса в совете банковской ассоциации «Россия»

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Новый руководитель ассоциации Георгий Лунтовский избран от Сбербанка Максим Стулов / Ведомости

На прошлой неделе собрание банковской ассоциации «Россия» избрало новый совет. Реформа ассоциации началась после того, как разгорелся скандал вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) и ее покинули ряд крупных игроков (см. врез). Тогда, в частности, президент Сбербанка Герман Греф говорил, что госбанк готов поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, «где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров».

Предполагалось, что места в совете получат все банковские группы – «крупные, средние и малые», места между ними будут распределяться пропорционально количеству таких банков на рынке и будет реализовываться принцип «один участник ассоциации – один голос», рассказывал «Ведомостям» в начале августа экс-президент ассоциации, ныне председатель ее совета Анатолий Аксаков.

В новом составе совета два места получил Альфа-банк – от него вошли предправления Андрей Соколов и его заместитель Владимир Сенин, указано в материалах к собранию («Ведомости» ознакомились с ними). Оба вошли в совет ассоциации, подтверждают три собеседника «Ведомостей», присутствовавших на собрании. Один из них говорит, что у участников такое распределение голосов вызвало вопросы, но в ассоциации сообщили, что в материалах опечатка и Сенин в данном случае представляет «Альфа-капитал» (как и Альфа-банк входит в «Альфа-групп». – «Ведомости»). «Правда, как это меняет суть вопроса, непонятно», – недоумевает собеседник «Ведомостей».

Банковский бунт 27 марта, накануне ежегодного съезда АРБ, Альфа-банк заявил о приостановке членства в ассоциации. Банк разослал пресс-релиз, в котором жестко раскритиковал доклад к съезду: в частности, авторы доклада рассматривали законопроект о разделении банков на организации с базовой и универсальной лицензиями как нарушающий конкуренцию. «Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального банка в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции, противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества», – говорилось в сообщении банка. Участники АРБ позже признавались, что не были знакомы с текстом доклада, а единственный, кто его прочитал, был Альфа-банк, который представлял Сенин. Вслед за Альфа-банком доклад на съезде раскритиковала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, предправления ВТБ Андрей Костин. Спустя несколько месяцев о выходе из АРБ объявили крупнейшие банки, заявив, что не учитываются их интересы.

Кроме того, от Сбербанка место в совете получил его предправления Герман Греф и недавно избранный президент ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский, который также входит в наблюдательный совет Сбербанка. Представитель госбанка отказался от комментариев. В том числе он не ответил на вопрос, останется ли Лунтовский в совете после ухода с поста первого зампреда ЦБ. От Совкомбанка в совет вошел его зампред правления Алексей Панферов, однако с банком участники рынка связывают еще одного члена совета – сенатора Николая Журавлева, ранее являвшегося предправления Совкомбанка. Журавлев сообщил «Ведомостям», что он, а также его родственники сейчас никакого отношения к банку не имеют.

Всего в совет входит 40 участников. Вопросов к тому, что от «Альфа-групп» присутствуют два представителя в совете, возникнуть не должно, поскольку вряд ли случится так, что один голос будет определяющим, рассказывает Аксаков. «У нас было решение, что в совете присутствуют первые лица, но моим пожеланием было оставить Сенина в совете ассоциации: он активный, деятельный человек и с ним работа будет плодотворнее. Нам нужна рабочая лошадка: ближайшее заседание совета – 26 сентября, на нем будут обсуждаться важные для всего сообщества законопроекты, и Сенин сможет наилучшим образом организовать эту работу», – уверяет Аксаков. Во время избрания совета была дискуссия на эту тему, вспоминает Аксаков: «Но когда я объяснил свою точку зрения, все с этим согласились и проголосовали за избрание Сенина».

В совете один представитель от Альфа-банка и один от «Альфа-капитала», никакого двойного представительства здесь нет, это разные юрлица, подчеркнул Сенин в разговоре с «Ведомостями»: в уставе ассоциации нет понятия групп и аффилированности. «У Сбербанка формально два голоса, мы не против этого, потому что речь идет не о том, чтобы считать голоса, а о том, чтобы эффективно работать. Не в обиду другим банкам, но очевидно, что у Сбербанка и крупнейших банков, в том числе Альфа-банка, качество экспертизы выше, и мы готовы ею делиться и позвали других игроков работать с нами», – рассказывает он. По его мнению, количество голосов в совете не влияет на возможность того или иного банка отстаивать свою позицию. «Кроме того, мы же не дивиденды делим, это не бизнес и не акционерное общество», – объясняет он.

Задача в том, продолжает Сенин, чтобы создать профессиональное объединение, которое будет контрагентом для регуляторов и будет способно на практике отстаивать интересы рынка: «И дело не в количестве голосов у отдельного игрока, а в способности что-то делать, а не говорить и профессионально добиваться результата».

Важно не то, сколько людей от той или иной структуры вошло в ассоциацию, а какие это люди, насколько они опытны и весомы для банковской отрасли, считает предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев, его банк такой состав поддерживает.