«Сбербанк CIB» предсказал ренессанс на рынке облигаций

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В обзоре анализировали весь совокупный корпоративный долг, т. е. кредиты и облигации (как на внешнем, так и на внутреннем рынке) Е. Разумный / Ведомости

«В обзоре анализировали весь совокупный корпоративный долг, т. е. кредиты и облигации (как на внешнем, так и на внутреннем рынке)», – объясняет главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Сейчас долг российских компаний составляет почти 70% ВВП.

Экономия в 2,5% ВВП произойдет по сравнению с 2015 г., когда ставки были на пике, по конец 2017 г., говорит он. Выгода, по его словам, будет достигнута «в основном за счет рефинансирования старых кредитов (тем более что долгов свыше трех лет у российских компаний не много), а также выкупа старых выпусков облигаций и размещения новых, по новым ставкам».