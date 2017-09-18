S&P по-прежнему не пускает Россию в клуб стран с инвестиционным рейтингом

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Текущее восстановление экономики и импульс, заданный реформами, – они, по мнению S&P, могут начаться после выборов – смогут ускорить пока еще низкий рост российской экономики Maxim Zmeyev / Reuters

Агентство S&P подтвердило краткосрочный и долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне ВВ+ по обязательствам в иностранной валюте и на уровне BBB- по обязательствам в национальной валюте. Прогноз – позитивный.

Текущее восстановление экономики и импульс, заданный реформами, – они, по мнению S&P, могут начаться после выборов – смогут ускорить пока еще низкий рост российской экономики, верит рейтинговое агентство. Это может произойти, несмотря на санкции и низкие цены на нефть, обнадеживает оно. Но напряжение у S&P вызывает даже не возможное ужесточение санкционного режима, а нестабильность российского банковского сектора, а именно недавнее введение временной администрации в один из крупнейших частных банков страны (имеется в виду «ФК Открытие»).

Тем не менее фискальные и макроэкономические риски, вызванные этим событием, ограничены, успокаивает агентство. А эксперты агентства замечают даже признаки восстановления роста кредитования.

S&P обнадеживает: рейтинг может быть повышен в том случае, если тенденция к восстановлению экономического роста продолжится и рост ВВП на душу населения достигнет показателя, сопоставимого с показателем стран с аналогичным уровнем развития. Или если стабилизация финансового сектора трансформируется в рост кредитования. Но при обоих вариантах Россия должна поддерживать жесткие бюджетные показатели и сдерживать фискальные риски, предупреждает агентство.

Ухудшиться же рейтинг может в трех случаях: если будет существенное ужесточение санкций в отношении России, если меры по поддержке финансовой стабильности потребуют больших бюджетных расходов или если доверие к проводимой кредитно-денежной политике ухудшится.

Единственная причина, по которой S&P не повышает рейтинг, – политическая ситуация, связанная с санкциями, уверен высокопоставленный чиновник. Агентство уже не знает, какие причины выдумать, чтобы не повышать рейтинг, доходит до смешного – естественно, ситуация с «Открытием» никак не может повлиять на макроэкономические показатели страны, возмущен чиновник.

Сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, несмотря на неинвестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум, заявил министр финансов Антон Силуанов. Их привлекает способность экономики адаптироваться, взвешенная бюджетная политика и зрелая макроэкономическая, перечислил он.

«По показателям бюджетной дисциплины, инфляции, по кредитно-денежной политике у России вполне мог бы быть инвестиционный рейтинг уже сейчас», – уверен профессор Высшей школы экономики, бывший замминистра финансов и бывший председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин: но, конечно, важнейшее значение в ближайшее время будет иметь возможное ужесточение санкций.

Другие оценки Сейчас из большой тройки рейтинговых агентств только Fitch держит рейтинг России на инвестиционном уровне, да и то на самой низкой ступени. У агентства Moody’s рейтинг России также спекулятивный.

Безусловно, основной фактор – санкции, они создают общий контекст ожидаемого ухудшения в российской экономике, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В принципе, пока санкции не сняты, о повышении рейтинга не может идти речи, пессимистична Орлова: во-первых, в любой момент может последовать новый раунд ужесточения санкций, во-вторых, хоть экономика и адаптировалась к санкционному режиму, в ней нет роста. И доступ к международным потокам капитала, так необходимым для финансирования роста, может быть в любой момент поставлен под сомнение.

А ситуация с «Открытием» немного за уши притянута, солидарен с чиновниками Вьюгин: понятно, что, когда банк оказывается в фонде консолидации, а ЦБ оказывает помощь, это, по сути, эмиссия, но размер ее слишком невелик для какого-то инфляционного эффекта. Чтобы проявился инфляционный эффект, ЦБ должен помочь всем частным банкам, а это ситуация нереальная, заключает Вьюгин.

Ситуация с «Открытием» – конъюнктурный фактор, который привлекает внимание, но правда и в том, что этот случай заставляет усомниться в разумности действия властей, считает Орлова. Дело даже не в том, что это крупнейший частный банк, продолжает она: «Просто осторожный макроменеджмент наших экономических властей – один из поводов к повышению рейтинга, а ситуация с «Открытием» развивалась очень странно – у банка полтора месяца был мощнейший отток клиентов, и только потом ЦБ обратил на это внимание». Возможно, вмешайся он раньше, ущерб был бы меньше, полагает Орлова.

Повышение рейтинга могло бы вернуть Россию в число стран с евробондами инвестиционного класса, однако это оказало бы слабое влияние на доходности суверенных бумаг – сейчас российские евробонды торгуются с доходностями, близкими к доходностям облигаций стран с инвестиционным рейтингом, констатирует участник облигационного рынка.

Доходности суверенных еврооблигаций действительно близки к доходности бумаг стран с инвестиционным рейтингом, подтверждает Вьюгин. Что касается корпоративного долга, изменение рейтинга окажет несильное влияние на этот рынок: основные российские заемщики – госкомпании – по большей части ушли с рынка из-за санкций, а частные компании, хотя и могут выходить на рынок, особым спросом не пользуются – инвесторы не рискуют покупать российский долг, заключает он.