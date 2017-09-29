Зачем Промсвязьбанк скупает свои облигации

Это почти не уменьшит капитал, но позволит сэкономить на обслуживании долга

Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Банки нашли в себе покупателей

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Промсвязьбанк готов и дальше покупать свои облигации Дмитрий Новожилов / Ведомости

Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 г., следует из сообщения банка на Ирландской бирже. В результате он увеличил свою долю до 37%, или до $105,3 млн. В сентябре Промсвязьбанк выкупал на открытом рынке свои субординированные еврооблигации с погашением в ноябре 2019 г., подтвердила пресс-служба банка, добавив, что банк располагает адекватным запасом ликвидности для этого.