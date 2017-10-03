Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами

Деятельность Goldman в этом направлении пока находится на ранней стадии, и банк еще может отказаться от планов, уточнили источники Lucas Jackson / Reuters

Goldman Sachs может создать новую торговую опцию для биткойнов и других криптовалют, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом. Таким образом, он может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим напрямую на быстрорастущий рынок криптовалюты.

Деятельность Goldman в этом направлении пока находится на ранней стадии и банк еще может отказаться от планов, уточнили источники. Тем не менее интерес банка может поднять статус криптовалют среди инвесторов, отмечает WSJ.

«Чтобы удовлетворить интересы клиентов к цифровым валютам, мы ищем лучшие возможности для них в этой сфере», – сказала изданию представитель Goldman.

Стремление Goldman Sachs удовлетворить интересы клиентов, делающих ставку на биткойн, в конечном итоге могут привести к тому, что команда трейдеров, работающих с биткойнами, будет такой же, как работающие с японской иеной или акциями Apple, отмечает издание. Планы Goldman включают в себя как валютно-торговое подразделение, так и стратегическую инвестиционную группу, говорят источники WSJ.

По данным исследовательской фирмы Autonomous NEXT, в криптовалюты инвестируют около 70 хедж-фондов. В декабре 2016 г. биткойн стоил $960, в сентябре он взял рекорд в $5000, но не удержал. Во вторник биткойн торгуется на уровне $4320 (данные на 12.14 мск).

Ранее гендиректор другого крупного банка – JPMorgan Chase – Джейми Даймон на конференции для инвесторов говорил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. «Это мошенничество, – заявлял он, – хуже, чем тюльпанная лихорадка». Даймон обещал уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.

В то же время большинство инвесторов были не согласны с этой точкой зрения. По данным опроса BofA Merrill Lynch, ставка на дорожание биткойна в сентябре была самой популярной. 26% респондентов отмечали, что играют на повышение криптовалюты. На втором месте – ставки на рост NASDAQ Composite, на третьем – на падение доллара США.

Биткойн: настоящее и прошлое