Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами

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Деятельность Goldman в этом направлении пока находится на ранней стадии, и банк еще может отказаться от планов, уточнили источники
Lucas Jackson / Reuters
Goldman Sachs может создать новую торговую опцию для биткойнов и других криптовалют, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом. Таким образом, он может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим напрямую на быстрорастущий рынок криптовалюты.
Деятельность Goldman в этом направлении пока находится на ранней стадии и банк еще может отказаться от планов, уточнили источники. Тем не менее интерес банка может поднять статус криптовалют среди инвесторов, отмечает WSJ.
«Чтобы удовлетворить интересы клиентов к цифровым валютам, мы ищем лучшие возможности для них в этой сфере», – сказала изданию представитель Goldman.
Стремление Goldman Sachs удовлетворить интересы клиентов, делающих ставку на биткойн, в конечном итоге могут привести к тому, что команда трейдеров, работающих с биткойнами, будет такой же, как работающие с японской иеной или акциями Apple, отмечает издание. Планы Goldman включают в себя как валютно-торговое подразделение, так и стратегическую инвестиционную группу, говорят источники WSJ.
По данным исследовательской фирмы Autonomous NEXT, в криптовалюты инвестируют около 70 хедж-фондов. В декабре 2016 г. биткойн стоил $960, в сентябре он взял рекорд в $5000, но не удержал. Во вторник биткойн торгуется на уровне $4320 (данные на 12.14 мск).
Ранее гендиректор другого крупного банка – JPMorgan Chase – Джейми Даймон на конференции для инвесторов говорил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. «Это мошенничество, – заявлял он, – хуже, чем тюльпанная лихорадка». Даймон обещал уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.
В то же время большинство инвесторов были не согласны с этой точкой зрения. По данным опроса BofA Merrill Lynch, ставка на дорожание биткойна в сентябре была самой популярной. 26% респондентов отмечали, что играют на повышение криптовалюты. На втором месте – ставки на рост NASDAQ Composite, на третьем – на падение доллара США.
Биткойн: настоящее и прошлое
Craig Wright
Первая сделка с биткойнами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото, который считается создателем этой криптовалюты, перевел 10 монет программисту Халу Финни. В мае 2016 г. австралийский предприниматель Крейг Райт заявил, что он и есть Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю
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Photoxpress
Технология блочных цепей, на которых основаны сделки с биткойном, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
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А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткойн, считаются денежными суррогатами. В сентябре 2017 г. министр финансов Антон Силуанов пообещал до конца года доработать закон о криптовалютах. По его словам, закон должен защищать от рисков изменения стоимости криптовалют и позволит совершать сделки на организованном рынке. Банк России против использвания криптовалют в расчетах, заявила тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, поскольку это несет риски для денежного обращения
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Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткойны можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
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VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткойн-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткойнами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
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Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткойнами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
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Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткойны, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткойнами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
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WEF
«Биткойн — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткойн небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter
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Bloomberg
В апреле 2016 г. волатильность биткойна 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткойна падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Япония весной 2017 г. стала первой страной, встроившей криптовалюты в свою финансовую систему. Она дала определение им и услугам по их обмену. Виртуальная валюта признана не деньгами, а эквивалентом имущественной ценности, которую можно использовать в качестве платежного средства. Она также была отделена от электронных денег, у которых есть эмитент, который решает, кто и как будет ими пользоваться. У виртуальных денег эмитента нет, а пользоваться ими может любой, кто их признает, решили власти Японии
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Qilai Shen / Bloomberg
В августе 2017 г. биткойн разделился. Это было связано, в частности, с тем, что изначально количество биткойнов, которые можно в конечном итоге произвести, было ограничено, а новые производились медленно. Обновление также было нужно, чтобы увеличить работоспособность сети, объединяющей владельцев криптовалюты, и ускорить проведение транзакций
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Летом-осенью 2017 г. некоторые эксперты стали говорить о пузыре на рынке криптовалют. За год до пика в начале сентября биткойн подорожал более чем на 700%, а за пять лет – более чем на 40 000%. Но обвал биткойну предсказывали уже неоднократно, предупредил Чарли Билелло из инвестфонда Pension Partners. Он опубликовал график, где отметил точки, с которых, по мнению ряда аналитиков, курс биткойна должен был начать падать
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Андрей Гордеев / Ведомости
Период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой», заявила в сентябре 2017 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Стоимость [криптовалют] во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекается все больше и больше участников. И, конечно, большой вопрос, нужно ли это легализовывать», – сказала она
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John Taggart/Bloomberg
Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон через несколько дней высказался еще более решительно: «Это мошенничество, хуже, чем тюльпанная лихорадка», и рано или поздно пузырь лопнет. Даймон, однако, заявил, что не будет играть на понижение биткойна, потому что тот может подорожать и до $20 000, и даже до $100 000, прежде чем рухнет, однако пообещал уволить любого трейдера, который решится торговать биткойном