Финансы
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Павел Кантышев
Рынки

Вслед за Китаем ICO запретили власти Южной Кореи

Но рынок криптовалют начинает привыкать к запретам и реагирует не так остро, как раньше

Вслед за Китаем Южная Корея в пятницу запретила проведение ICO, сообщает the New York Times (NYT). Корейская комиссия по финансовым сервисам заявила, что все виды привлечения виртуальных валют нуждаются в жестком контроле и мониторинге,а пока что государство видит лишь возросший риск финансового мошенничества. Все, кто будет участвовать в проведении ICO, подвергнутся жестким штрафам, пишет NYT.

Первичное размещение валюты (initial coin offering, ICO) – это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют. ICO созвучно первичному размещению акций (IPO, Initial public offering) и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на биткоины или эфириумы вкладчики получают от компании токены – криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.

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