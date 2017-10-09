ЦБ готовит «революцию сверху»
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Мы предлагаем создать национальную систему регистрации финансовых транзакций [населения]», – рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Сергей Швецов на форуме Finopolis-2017, добавив, что заработать она может к концу 2018 г. Все транзакции на финансовом рынке, которые совершаются населением, – вклады, пенсионные накопления и проч. – будут отражаться в одном репозитарии, объяснил Швецов. Запись о совершении сделки будет юридически значимой, добавил он, это поможет потребителям и их контрагентам отстоять свои интересы – в суде, при омбудсмене и при жалобах в ЦБ.
«Сегодня, когда мы приобретаем музыку, фильмы, мы получаем товар сразу и рискуем небольшой суммой. Когда мы приобретаем другие товары, мы тоже несем ограниченный риск и платежные системы даже что-то гарантируют. А на финансовом рынке, если клиент все свои сбережения разместил во вклад дистанционно, у него возникает вопрос: а действительно ли, если с банком что-то случится, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отдаст ему эти средства?» – описывает проблему Швецов.
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