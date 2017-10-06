ЦБ предложил создать «цифровой супермаркет» финансовых услуг

ЦБ считает, что платформа должна создаваться рыночными игроками Андрей Махонин / Ведомости

ЦБ предложил создать единую платформу для продажи финансовых услуг - потребитель сможет зайти в такой цифровой супермаркет и выбрать подходящий финансовый продукт. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на форуме инновационных финансовых технологий. Значительная роль в работе платформы будет у финансовых ботов.

Аналог такой платформы ­– международная торговая площадка Ebay, привел пример Швецов. Объединенная платформа позволит продавцам финансовых услуг отказаться от капитальных расходов, в том числе от создания своей сетки продаж. Платформа будет также способствовать конкуренции, поскольку крупные госбанки всегда будут впереди не только потому, что к ним есть доверие, но и за счет экономии на масштабе. «Мы должны подумать, как позволить конкурентным историям входить на финансовый рынок с минимальными издержками», – заявил он. И напомнил, что Марк Цукерберг создал Facebook всего с $1000, в России же выйти на финансовый рынок, имея $1000, практически невозможно. А платформа должна принимать новых игроков с низким уровнем входного билета.

Обязательным элементом этой платформы будет национальная система регистрации финансовых транзакций, заявил Швецов. Суть ее в том, что все транзакции на финрынке, которые совершаются населением, будут отражаться в одном репозитарии, пояснил он.

Сегодня, когда мы приобретаем музыку, фильмы, мы получаем товар сразу и рискуем небольшой суммой. Когда мы приобретаем другие товары, мы тоже несем ограниченный риск, и платежные системы даже что-то гарантируют, рассказывает Швецов. А на финансовом рынке, если клиент все свои сбережения разместил во вклад дистанционно, у него возникает вопрос: а действительно ли, если с банком что-то случится, АСВ отдаст ему эти средства. Запись о том, что сделка совершена, будет являться юридически значимой, добавил Швецов, поможет отстоять свои интересы потребителям и их контрагентам – в суде, при омбудсмене и при жалобах в Центробанк. На первом этапе эта система будет создана как система регистрации вкладов – она позволит решить проблему забалансовых вкладов.

Одно из ограничений экосистемы продажи финансовых услуг состоит в том, что потребитель не обладает финансовой грамотностью, достаточной для выбора финансовой услуги из множества вариантов. Поэтому Швецов предлагает защитить потребителя с помощью ботов, которые будут анализировать потребности клиента и подбирать подходящий продукт. Так же как и в случае с брокером, ответственность бота должна основываться на том, насколько он правильно определил профиль клиента и потребности и подобрал продукт. В будущем все решения за потребителя будут принимать боты, прогнозирует Швецов.

ЦБ считает, что платформа должна создаваться рыночными игроками. Вместе с тем, у платформы есть некие элементы, которые будут носить монопольный характер: это система идентификации, система регистрации финансовых транзакций. Все остальные элементы могут быть конкурентными. «Нам представляется перспективным участие в этом проекте», – заявил предправления НРД Эдди Астанин.

Чтобы создать эту экосистему, нужно принять закон, в том числе урегулировать работу ботов-консультантов и ввести понятие финансового супермаркета, объяснил Швецов. Законопроект пока не готов, Швецов полагает, что он может быть внесен в весеннюю сессию. Также работа системы будет невозможна без механизма удаленной идентификации клиента (соответствующий законопроект одобрен в первом чтении).