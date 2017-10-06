ЦБ создаст национальную систему регистрации финансовых операций

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Первый зампред ЦБ Сергей Швецов Денис Абрамов / Ведомости

«Мы предлагаем создать национальную систему регистрации финансовых транзакций», – заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Суть идеи в том, что все транзакции на финансовом рынке, которые совершаются населением, будут отражаться в одном репозитарии, объяснил он. Запись о том, что сделка совершена, будет являться юридически значимой, добавил Швецов. По его словам, это поможет отстоять свои интересы потребителям и их контрагентам – в суде, при омбудсмене и при жалобах в Центробанк.