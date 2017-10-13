Платежная система «Мир» доплачивает клиентам за обед в McDonald’s

Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: В этом «Мире» не все равны

Маркетинговые программы с фастфудами обычно очень дороги, а сделать их эффективными трудно, добавляет другой банкир Максим Стулов / Ведомости

McDonald’s вернет 15% от стоимости покупки тем, кто расплатится картой национальной платежной системы «Мир» (чек должен превышать 500 руб.). Об этом говорится на сайте программы лояльности «Мира» privetmir.ru. О запуске этой программы «Мир» объявил в декабре 2016 г. Она должна сделать привлекательной для россиян оплату с помощью национальной карты, которая в обязательном порядке выдается тем, кто получает зарплаты, пенсии, стипендии из бюджета. Каждый владелец «Мира» может зарегистрировать карту в программе лояльности и получать кэшбэк (возврат на карту процента от стоимости покупки). Кэшбэк можно получить у всех партнеров «Мира», указанных на сайте, независимо от того, какой банк выпустил карту.

Главное отличие этой программы состоит в том, что кэшбэк клиенту оплачивает торговая точка, это говорится в опубликованных правилах программы. Тогда как в банковских программах лояльности основная нагрузка ложится на банк, выпустивший карту (также свои средства могут вкладывать торговец и платежная система). Программа «Мира» едина для всех и кэшбэк должен оплачивать продавец, пояснили «Ведомостям» сотрудники трех банков. Кажется, они знают не всё.

Управляющий директор McDonald’s в России Алексей Семенов заявил «Ведомостям», что его компания не платит за участие в программе лояльности «Мира», а кэшбэк оплачивается со стороны платежной системы. Он добавил, что считает важным сотрудничать с «Миром», поскольку это национальная система, которая растет и развивается.

Представитель «Мира» это опроверг. McDonald’s, как и другие участники кэшбэк-сервиса системы «Мир», платит кэшбэк клиенту из собственных средств, уверяет он.

Кэшбэк за McDonald’s платит все же «Мир», говорит человек, знающий это от одной из сторон.

Платформа «Мира» позволяет автоматически перечислять клиенту кэшбэк – от 3 до 20% от стоимости покупки в зависимости от торговой точки, говорится на privetmir.ru. Продавец помимо кэшбэка платит еще 1% – эти деньги распределяются между платежной системой и банками: обслуживающим торговую точку и выпустившим карту, объясняет сотрудник банка.

Продавец при этом не освобождается от комиссии банку за обслуживание карт. «Для торгово-сервисных предприятий выгода [участия в программе] будет состоять в возможности обратиться к «многомиллионной аудитории платежной системы» и привлечь клиентов, предоставив им скидку, объяснял в интервью «Ведомостям» гендиректор НСПК Владимир Комлев.

«Миру» нужно не только увеличить количество выпущенных карт, что произойдет благодаря закону, но и сделать так, чтобы его картами платили, объясняет банкир, возможно, поэтому система пошла на то, чтобы оплатить кэшбэк за такую крупную известную сеть, как McDonald’s. «В этом систему трудно винить, но нам обидно», – сетует банкир, полагавший, что правила одни для всех продавцов.

Программа лояльности «Мира» не такая, как у банков, у них кэшбэк значительно меньше: «Мир» со всеми договаривается о скидках до 20%, что очень много, указывает сотрудник банка из топ-10.

Маркетинговые программы с фастфудами обычно очень дороги, а сделать их эффективными трудно, добавляет другой банкир: в сети быстрого питания и так ходит много людей. Получается, что скидка дается на то, что клиент и так купит.

В программе лояльности участвует и «Роснефть»: кэшбэк 10% за покупку от 1000 руб., сказано на сайте «Мира» (у АЗС, как и у фастфуда, обычно не очень высокая рентабельность). Выяснить, кто платит этот кэшбэк, не удалось. Представитель нефтяной компании на запрос не ответил.

Выгода клиента не зависит от того, кто выплачивает бонусы, говорит замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.