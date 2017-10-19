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Банки
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: $150 млн на спор с Центробанком

Кредиторы «ФК Открытие» готовы судиться с ЦБ в Лондоне

Держатели субординированных евробондов банка собрали 25%, необходимых для обращения в арбитраж

Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» с погашением в 2019 г. готовы оспаривать обещанное Центробанком списание бумаг в лондонском арбитраже (LCIA) – им удалось консолидировать более четверти выпуска: почти $150 млн из $500 млн, рассказали два держателя этих бумаг.

Инвесторы обратились к юристам после заявлений ЦБ, что все субординированные долги санируемых банков будут списаны, даже те, условия которых такого не предусматривали. Позиция регулятора не изменилась, заявил вчера «Ведомостям» представитель Центробанка.

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