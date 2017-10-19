«ФК Открытие» может потратить более 7 млрд рублей на выкуп акций «Росгосстраха»

Исходя из объявленной цены «ФК Открытие» может потратить на приобретение акций страховщика около 7,1 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Санируемый силами Фонда консолидации банковского сектора (подконтролен Центробанку) банк «ФК Открытие» объявил об оферте для акционеров «Росгосстраха». В рамках обязательного предложения, направляемого акционерам, банк готов заплатить 0,432 руб. за одну акцию. Это больше текущей цены: к закрытию торгов на Московской бирже в четверг акции «Рогосстраха» стоили 0,416 руб., причем за день их цена подскочила на 8,33%. У акционеров есть 70 дней на то, чтобы принять предложение.

«ФК Открытие» и аффилированным лицам принадлежит 96,66% «Росгосстраха», сообщила страховая компания, таким образом, другие владельцы бумаг могут предъявить к выкупу 3,34%. Исходя из объявленной цены «ФК Открытие» может потратить на приобретение акций страховщика около 7,1 млрд руб. Представитель «ФК Открытие» сообщил, что банк рассчитывает, что к выкупу предъявят все оставшиеся к выкупу акции «Росгосстраха». Ранее «ФК Открытие» объявил о выкупе акций «РГС-банка» - ему вместе с аффилированными лицами принадлежит 85,04% в капитале кредитной организации. Банк готов заплатить 2504,48 руб. за одну бумагу. На приобретение оставшегося пакета у «ФК Открытие» может уйти около 1,6 млрд руб.

По закону делать оферту необходимо при консолидации 30%, 50% и 75% акций, включая владение аффилированными лицами, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Группа могла собрать пакет, превышающий 75%-е владение, после того как был раскрыт последний список аффилированных лиц (в нем указаны данные на 30 сентября). Согласно списку, на тот момент «Рогосстрахом» владели «ФК Открытие» (26,18%), «РГС холдинг» (30,07%), «РГС активы» (2,18%), банк «Траст» (14,66%), «РГС-банк» (0,06%), «РГСН» (0,2%).

Вся группа «Открытие» (сам банк «ФК Открытие», банк «Траст», «Россгострах», РГС-банк, «Открытие брокер» и три пенсионных фонда - НПФ «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС) находится на санации, о начале финансового оздоровления регулятор объявил 29 августа.