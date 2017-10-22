Биткойн обогнал инвестбанки по капитализации
Высокая волатильность криптовалюты очень полезна, поскольку вовлекает новых адептов
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Отметку в $5000 биткойн преодолел сравнительно недавно
Е. Разумный / Ведомости
В субботу капитализация биткойна, главной криптовалюты мира, превысила $100 млрд, следует из данных Coinmarketcap. На пике в 17.30 мск она приближалась к $102,9 млрд при цене криптовалюты в $6184 за один биткойн.
Затем котировки биткойна кратковременно снижались менее чем на час и восстановились. Лишь утром воскресенья капитализация биткойна опустилась чуть ниже $100 млрд и оставалась таковой на момет написания заметки.
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