Биткойн обогнал инвестбанки по капитализации

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Отметку в $5000 биткойн преодолел сравнительно недавно Е. Разумный / Ведомости

В субботу капитализация биткойна, главной криптовалюты мира, превысила $100 млрд, следует из данных Coinmarketcap. На пике в 17.30 мск она приближалась к $102,9 млрд при цене криптовалюты в $6184 за один биткойн.

Затем котировки биткойна кратковременно снижались менее чем на час и восстановились. Лишь утром воскресенья капитализация биткойна опустилась чуть ниже $100 млрд и оставалась таковой на момет написания заметки.