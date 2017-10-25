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Татьяна Воронова|Дарья Борисяк
Банки
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Сбербанк хочет заработать триллион

Сбербанк хочет увеличить прибыль до триллиона

Сейчас столько зарабатывают все российские банки вместе

Руководство Сбербанка 14 ноября представит наблюдательному совету новую стратегию развития, следует из материалов банка. Еще через месяц, 14 декабря, топ-менеджмент Сбербанка в Лондоне представит ее инвесторам на традиционном Strategy day. К 2020 г. Сбербанк рассчитывает зарабатывать 1 трлн руб. в год – такая чистая прибыль может быть заложена в новую стратегию госбанка на 2018–2020 гг., рассказали «Ведомостям» два человека, близких к его наблюдательному совету, и подтвердил человек, знающий это еще от одного директора Сбербанка. Сбербанк отказался комментировать цифру.

Предыдущая стратегия принята на 2014–2018 гг. На прошлой неделе президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что горизонт планирования был сокращен с пяти лет до трех: «Мы не угадываем пятилетний цикл, потому что циклы сильно ускорились. Нужно переходить к стратегическому планированию на десятилетия, но планировать свой action-план на трехлетний период» (цитата по «Интерфаксу»).

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Комментарии  ()
tuvabiznes
23:03 24.10.2017
Пока их огромная прибыль что-то не отражается на малом бизнесе и зарплатах сотрудников, одни сокращения и очереди в отделениях
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